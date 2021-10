(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Cordiali saluti

Ford Transit Custom premiato con il riconoscimento Gold da Euro NCAP per i suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida

– Ford Transit Custom ha ricevuto il riconoscimento Gold dall’autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli Euro NCAP per le sue avanzate tecnologie di assistenza alla guida

– Ford è l’unica azienda ad aver ottenuto il riconoscimento Gold per i suoi van, sia nel segmento da 1 tonnellata che in quello da 2 tonnellate, con i modelli Transit Custom e Transit

– Transit Custom beneficia di nuove specifiche di prodotto tra cui il Digital Rear View Mirror e un nuovo motore 2.0 EcoBlue 150CV

DUNTON, Regno Unito, 29 ottobre 2021 – Il Ford Transit Custom, il van più venduto in Europa nel segmento da 1 tonnellata (1), ha ricevuto il riconoscimento Gold da parte dell’autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli Euro NCAP, nella valutazione dei suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Il nuovo riconoscimento consente a Ford di essere l’unico costruttore di van ad averlo sia nel segmento da 1 tonnellata sia in quello da 2 tonnellate: lo scorso anno, infatti, il medesimo premio era stato assegnato al Ford Transit. Ford conquista così il primato tra i costruttori di van con più di un modello classificato nella categoria Gold, con il Transit che è riuscito a collezionare il punteggio più alto tra tutti i veicoli testati.

“La sicurezza del conducente è una priorità assoluta per noi e per i nostri clienti, per questo progettiamo i nostri van allo scopo di aiutare ogni azienda a proteggere i propri dipendenti e a prevenire gli incidenti stradali”, ha detto Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. “Sono lieto che Euro NCAP abbia riconosciuto a Ford la leadership in materia di sicurezza dei van, in quanto cogliamo ogni occasione per fornire un valore aggiunto alle attività dei nostri clienti”.

La valutazione Gold del Transit Custom riguarda specifiche legate alla sicurezza, tra cui l’omologazione, all’inizio di quest’anno, della tecnologia Seat Belt Reminder (1).

Altre novità in arrivo sul Transit Custom dall’inizio del 2022 includono un nuovo Digital Rear View Mirror (specchietto retrovisore digitale), (1) che offre la possibilità di disporre di un campo visivo doppio rispetto a un tradizionale specchietto retrovisore per aiutare i conducenti di van, furgoni a doppia cabina e bus, nei casi di visibilità posteriore ridotta. Una nuova elegante vernice Grey Matter si aggiunge alla gamma di colori disponibili.

Ford introduce anche una nuova variante del suo motore diesel EcoBlue da 2,0 litri (3) da 150 CV per i modelli Transit Custom Combi, Tourneo Custom e Transit Nugget. Il motore è disponibile con un cambio a sei marce manuale oppure automatico e può essere ordinato anche con tecnologia mild-hybrid a 48 volt che riduce i consumi di carburante nel ciclo urbano fino al 5,9 per cento. (2)

1 Le funzioni di assistenza alla guida sono complementari e non sostituiscono l’attenzione, la capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo da parte del conducente. Non sostituiscono una guida sicura. Vedere il Manuale del proprietario per i dettagli e le limitazioni.

2 I consumi di carburante/energia dichiarati WLTP, le emissioni di CO2 e l’autonomia elettrica sono determinati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 e successive modifiche. Le procedure di prova standard applicate permettono il confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi produttori.

Ford Transit Custom Trend 320 150 PS 2.0 litri EcoBlue Hybrid sei marce manuale consumi omologati da 7,2 l/100 km ed emissioni di CO2 omologate da 188 g/km WLTP.

Ford Tourneo Custom Trend 320 150 PS 2.0 litri EcoBlue Hybrid sei marce manuale consumi omologati da 7,5 l/100 km ed emissioni di CO2 omologate da 195 g/km WLTP.

Transit Custom Nugget 150 PS 2.0 litri EcoBlue manuale a sei marce consumi omologati da 7,3 l/100 km ed emissioni di CO2 omologate da 192 g/km WLTP.

