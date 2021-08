(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Cordiali saluti

Ford Explorer lancia ai più audaci una sfida estrema dalla torre da arrampicata più alta al mondo

Chi soffre di vertigini si giri dall’altra parte, perché Ford ha raggiunto nuove vette grazie a un’ambiziosa sfida che ha portato Ford Explorer Plug-In Hybrid in cima alla più alta torre per arrampicata al mondo.

A ispirare l’impresa un grande spirito d’avventura, quello che spinge i veri esploratori a non accontentarsi mai e di cui l’inarrestabile SUV a sette posti elettrificato di casa Ford è la perfetta incarnazione. L’Ovale Blu ha infatti invitato gli appassionati norvegesi a sfidarsi nell’arrampicata di 47 metri della torre OVER entro il 31 luglio con l’obiettivo di essere il più veloce e vincere un leasing gratuito del veicolo della durata di due anni.

La sfida Explore New Heights, dedicata ai più temerari, è stata lanciata per celebrare il desiderio di avventura e la determinazione alla base dello stile di vita dinamico che contraddistingue i clienti Ford; l’azienda ha creato anche una speciale piattaforma su cui posizionare Ford Explorer Plug-In Hybrid, audacemente protesa nel vuoto sulla sommità della torre.

Il progetto ha richiesto ben sei mesi di pianificazione, durante i quali è stata condotta un’accurata indagine da parte di tecnici e architetti per garantire che la torre fosse in grado di sostenere in sicurezza il peso aggiuntivo di piattaforma e SUV.

Ford ha inoltre collaborato con il campione di arrampicata Martin Mobråten per creare un percorso ricco di sfide e capace di stimolare i concorrenti a superare i propri limiti per conquistare la vetta e raggiungere il veicolo. Sono stati predisposti ostacoli impegnativi e occasioni di salto spettacolari per mettere alla prova anche gli arrampicatori più esperti.

L’ Explorer Plug-In Hybrid resterà in cima alla torre OVER fino al 27 agosto e tutti i visitatori con un debole per le altezze potranno avere in regalo una t-shirt1 in edizione limitata e farsi una foto… anche se arrivano in vetta usando le scale.

La sfida Explore New Heights

La torre OVER, che si trova a Lillesand, nel sud della Norvegia, è stata inaugurata nel giugno 2021. Con i suoi 47 metri di altezza, il vertice della torre è così in alto che chi lo raggiunge può vedere fino a metà del canale di Skagerrak, che separa la Norvegia dalla vicina Danimarca.

La struttura principale della torre è realizzata in legno massello e presenta 44 metri di superfici da arrampicata in alluminio su tutti e quattro i lati

Per rendere la sfida ancora più entusiasmante, Ford ha collaborato con OVER e Martin Mobråten per estendere la parete da arrampicata al di là della piattaforma panoramica, fino alla vetta della torre: i finalisti hanno quindi dovuto scalare la struttura in tutta la sua altezza per raggiungere l’Explorer Plug-In Hybrid e realizzare il proprio tempo.

Quattordici arrampicatori si sono confrontati nel turno di qualificazione su un percorso più breve e i sei finalisti hanno affrontato la fase finale della sfida. Ha conquistato la vittoria il ventunenne Leo Ketil Bøe, di Bergen,, che ha terminato l’elettrizzante scalata in 3 minuti e 33 secondi vincendo il leasing dell’ Ford Explorer Plug-In Hybrid e uno speciale trofeo stampato in 3D che riproduce in scala 1:100 la torre OVER.

Un veicolo adatto alle imprese più estreme

Grazie ai sette posti con finiture di lusso e alle prestazioni da fuoristrada con motore elettrificato, l’Explorer Plug-In Hybrid è un SUV concepito per chi affronta la vita come un’avventura.

Il più potente veicolo ibrido Ford sul mercato europeo unisce infatti un motore a benzina EcoBoost, una batteria da 13,6 kWh e un motore elettrico in grado di generare 457 CV di potenza e una coppia da 825 Nm, per garantire un’accelerazione che porta il veicolo da 0 a 100 km/h in soli 6,0 secondi e una capacità di traino fino a 2.500 kg con 42 km (WLTP) di autonomia ad alimentazione interamente elettrica. 2

Il sistema di trazione integrale intelligente e il Terrain Management System, che si adatta a ogni tipo di terreno grazie a sette modalità di guida3, contribuiscono a rendere il SUV perfetto per spostarsi su ogni superficie, dalle autostrade agli sterrati sassosi, attraversando fango, neve e sabbia, e garantisce ai passeggeri adulti il massimo comfort grazie alle tre le file di sedili: . Abbassando la seconda e la terza fila si ottengono oltre 2.200 litri di spazio di carico per le attrezzature sportive e da trekking.

Citazioni

“Solo i clienti più audaci possono mettere davvero alla prova un veicolo con le capacità dell’Explorer Plug-In Hybrid: neanche la torre da arrampicata più alta al mondo è riuscita a impedirglielo. Explore New Heights rappresenta lo spirito di esplorazione e avventura, capace di ispirare tutti coloro che, in tutta Europa, stanno per partire e godersi l’estate dopo un anno impegnativo.”

“Quello norvegese è uno dei mercati più avanzati al mondo per i veicoli elettrici, quindi la torre OVER era il contesto ideale per una sfida costruita intorno al nostro SUV a sette posti con alimentazione potenzialmente elettrificata al 100%.”

Dan Jones, senior manager, Passenger Vehicle Communications, Ford of Europe

1 Fino a esaurimento scorte.

2 Le emissioni di CO2 omologate del modello Ford Explorer ibrido ricaricabile sono pari a 71 g/km, l’efficienza del consumo di carburante è pari a 3,1 l/100 km e l’autonomia con alimentazione interamente elettrica è di 42 km (parametri calcolati secondo i protocolli WLTP).

I consumi di carburante/energia, le emissioni di CO2 e l’autonomia elettrica dichiarati sono determinati secondo il protocollo WLTP in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 e successive modifiche. Le procedure di prova standard applicate consentono il confronto tra diversi tipi di veicoli e produttori.

3 Le funzioni di ausilio alla guida sono complementari e non sostituiscono l’attenzione, il giudizio e il controllo del veicolo da parte del conducente, né le prassi di guida sicura. Per ulteriori informazioni e limitazioni si rimanda al Manuale dell’Utente.

