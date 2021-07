(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Grande successo per le attività del FREEPOWER

Complessivamente, circa 30 i ragazzi che hanno partecipato, e tantissime le attivitàSi conclude un periodo pieno di esperienze nuove per il gruppo di FREEPOWER

Venerdì 23 luglio si è conclusa l’ultima settimana di FREEPOWER, il progetto che –esperienza dopo esperienza – ha visto ogni settimana la partecipazione costante di un gruppo di circa 20 giovani. Anche quest’anno, nel rispetto delle regole legate all’emergenza Covid, è stato possibile offrire a ragazzi dagli 11 ai 19 anni un periodo ricco di proposte, laboratori, sfide e nuove relazioni presso l’Oratorio San Filippo Neri, e in altri luoghi e realtà presenti sul territorio. Sono stati circa una trentina gli iscritti che, partecipando alle attività, hanno potuto sperimentare attraverso il gioco, la collaborazione e il dialogo, la bellezza della costruzione di nuove amicizie e la condivisione di bei momenti di crescita e confronto.

Nell’ultima settimana, nella giornata di mercoledì 21 luglio, i ragazzi e gli educatori si sono rinfrescati e divertiti nelle acque della piscina di Spezzano; venerdì 23 invece, insieme a Stefano Toni (guida ambientale escursionistica) sono andati alla scoperta del Castello di Pompeano, della natura e degli animali, della storia e delle leggende che caratterizzano questo piccolo paese e le nostre zone.

Un ringraziamento speciale da parte dell’equipe degli educatori va a tutte le persone e le associazioni che in queste 7 settimane si sono rese disponibili a collaborare per permettere ai ragazzi di vivere questi bei momenti, di scoprire la storia e le ricchezze del proprio paese, i suoi luoghi di ritrovo e le sue potenzialità.

Adesso FREEPOWER e le attività in Oratorio si fermano per le vacanze estive, ma le proposte e la voglia di stare insieme c’è ancora: quindi appuntamento a fine agosto per un nuovo calendario di attività. Per restare aggiornati, è sufficiente seguire le pagine social dedicate.

Fiorano Modenese, 27 luglio 2021

