(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 FATTURAZIONE A 28 GIORNI. ANCHE LA CASSAZIONE DA’ TORTO A

WIND TRE

Con sentenza depositata il 12 novembre 2021 anche la Corte di Cassazione

è intervenuta sulla controversia relativa alla fatturazione a 28 giorni dei

servizi di telefonia fissa, al termine di un giudizio che ha visto Movimento

Consumatori impegnato, con gli avvocati Paolo Fiorio, Laila Perciballi e

Corrado Pinna, per vedere affermare le ragioni dei consumatori contro una

pratica giudicata commercialmente scorretta da diversi tribunali civili del

nostro Paese.

Dopo che il Tar, per ben due volte (2018 e 2019), e il Consiglio di Stato (nel

2020) avevano sancito la legittimità di una serie di delibere dell’Autorità

garante, che imponeva a tutti gli operatori di TLC lo storno, in favore dei

propri clienti, del corrispettivo pagato per i giorni che – a partire dal 23 giugno

2017 e fino all’aprile 2018 – non erano stati dai medesimi fruiti, Wind Tre si

era rivolto alle Sezioni unite, sostenendo che il giudice amministrativo

avesse sconfinato dalla sua giurisdizione, invadendo quella del giudice

ordinario, l’unico in grado di decidere sulla materia, e avesse indebitamente

ignorato la richiesta dell’operatore di coinvolgere nella valutazione sulla

legittimità della fatturazione a 28 giorni la Corte di Giustizia europea.

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi proposti da Wind Tre, così di fatto

confermando la correttezza della decisione del Consiglio di Stato, che aveva

messo in luce come lo spostamento della cadenza di fatturazione da quella

mensile a quella quadrisettimanale fosse una pratica “dissimulativa di un

aumento tariffario” pari, in media, all’8,6% annuo a contratto, attraverso

l’introduzione di una “tredicesima mensilità” e, dunque, congegnata in modo

da risultare “nient’affatto intellegibile” e “sleale” nei confronti dei

consumatori.

“Siamo soddisfatti – ha commentato il segretario generale MC,

Alessandro Mostaccio – per il risultato ottenuto. Ancora una volta sono

stati frustrati i tentativi di Wind di sottrarsi all’adempimento degli obblighi

previsti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti e dalle delibere

dell’Autorità garante del settore che imponevano di ripristinare la

fatturazione standard a mese solare, ma soprattutto di procedere al

rimborso, automatico e senza ricorso a soluzioni compensative alternative di

carattere commerciale, degli importi aggiuntivi rispetto alla cadenza effettiva

dei servizi fruiti dai clienti. Confidiamo che l’operatore voglia finalmente

sotterrare l’ascia di guerra e avviare le necessarie procedure per dar corso

