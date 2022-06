COMUNICATO “FABLAB&FRIENDS”

(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Torna il “FabLab & Friends” a Casa Corsini

Tre appuntamenti per il sociale e la disabilità sulla stop motion sostenuti dal Club Amici di Fiorano

Torna a Fiorano “FabLab & Friends”, progetto sviluppato dal Comune di Fiorano Modenese con la collaborazione dell’Associazione Lumen APS presso Casa Corsini, la struttura che ospita un FabLab e un FabLab Junior per i più giovani. Questo importante “spazio del fare” apre i battenti non solo a bambini, ragazzi e più in generale a “makers” di ogni età, ma anche ai soggetti che operano nel campo del sociale e della disabilità.

Le nuove tecnologie sono infatti inclusive per definizione, e gli strumenti a disposizione del FabLab Junior di Casa Corsini rappresentano un’occasione e, al tempo stesso, una sfida per dimostrarlo. Il Progetto “FabLab & Friends” ha preso il via nel 2019 con il sostegno del Club Amici di Fiorano, realtà che nasce con lo scopo di recuperare e valorizzare le tradizioni e la cultura del territorio fioranese e prosegue ora come percorso guidato per le disabilità con tre appuntamenti in programma il 15, il 22 e il 29 giugno. L’attività è proposta in collaborazione con il Servizio di Accompagnamento Età Adulta Disabili e Educativa Territoriale Coop. Soc. Domus Assistenza per conto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

FabLab&Friends torna non solo quale esperienza rivolta agli operatori, come nella sua versione iniziale, ma anche come appuntamento rivolto direttamente a giovani adulti con fragilità. Dopo una visita negli spazi di Casa Corsini prenderà il via un appuntamento sulla stop motion e la lettura dei sentimenti, a partire dall’amicizia per i ragazzi intervenuti.

Fiorano Modenese, 14 giugno 2022

