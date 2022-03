(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Tombola Missionaria e “Mistero Buffo” a Fiorano Modenese

Sabato 12 e domenica 13 marzo

Sabato 12 marzo alle ore 20:30 è prevista una “Grande Tombola Missionaria” presso la nuova tensostruttura del Pala AVF (Ass. Volontari Fiorano) in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese. L’evento è organizzato dal Gruppo Missionario della Parrocchia, e tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a favore della Parrocchia dell’Ascensione nella Diocesi di Odessa, in Ucraina.

Domenica 13 marzo, invece, presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32) alle ore 17.00 andrà in scena lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame “Mistero Buffo”, interpretato da Elisa Pistis. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Nuraghe col sostegno di Sardegna Teatro e il patrocinio della Fondazione “Fo Rame”, è a ingresso gratuito.

Per entrambi gli eventi, l’accesso è consentito solamente se muniti di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Fiorano Modenese, 9 marzo 2022