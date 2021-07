(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Cordiali saluti

Efficienza da Guinness dei Primati per Ford Mustang Mach-E, il SUV completamente elettrico dell’Ovale Blu

– Mustang Mach-E infrange il record di miglia per kWh e raggiunge oltre 500 miglia di autonomia

– Il GUINNESS WORLD RECORDS™ conferma il risultato in termini di quantità minima di energia elettrica utilizzata, mentre i primi clienti hanno iniziato ad apprezzare l’autonomia e la connettività rivoluzionarie di Mustang Mach-E

DUNTON, Essex, 13 luglio 2021 — Mustang Mach-E, il SUV completamente elettrico dell’Ovale Blu, ha conquistato un GUINNESS WORLD RECORD™, dopo aver dimostrato la sua efficienza nel percorso tra John O’Groats e Land’s End.

Premiata per il minor consumo di energia per un’auto elettrica, i dati verificati da un organismo indipendente hanno dimostrato che Mustang Mach-E ha viaggiato per oltre 6,5 miglia per kilowattora (kWh). Con una batteria da 88 kWh, l’efficienza raggiunta è di ben oltre 500 miglia di autonomia, aggiungendo più di 120 miglia a quella ufficiale dichiarata da Ford (379 miglia) e triplicando l’obiettivo fissato dal GUINNESS WORLD RECORDS™ per questo nuovo record per i veicoli elettrici.

La prestazione da record, realizzata durante il viaggio più lungo svoltosi in Gran Bretagna, ha richiesto un tempo totale di ricarica di meno di 45 minuti. Per percorrere le 840 miglia da John O’Groats fino a Land’s End – equivalenti a quasi una salita sul Monte Everest – si sono rese necessarie solo due fermate di ricarica a Wigan, nel nord-ovest dell’Inghilterra, e Cullompton, nel Devon.

Il team Mustang Mach-E si è impegnato a stabilire questo record per aiutare i potenziali clienti a eliminare l’ansia da autonomia. Affrontare facilmente la distanza diretta più lunga percorsa nel Regno Unito, con brevi soste di ricarica, dimostra la capacità di Mustang Mach-E di poter gestire agevolmente i viaggi e le distanze di tutti i giorni.

Gli esperti raccomandano una pausa dalla guida di almeno 15 minuti ogni due ore. L’impresa record mostra che i conducenti attenti alla sicurezza effettuano più pause per rinfrescarsi e riposarsi rispetto a quante ne siano necessarie a caricare i loro veicoli.

I membri del world record team Paul Clifton, il corrispondente trasporti della BBC, e i co-piloti Fergal McGrath e Kevin Booker, che già detengono record di efficienza di guida su veicoli a benzina e diesel, hanno dichiarato: “Questo record serve a dimostrare che le auto elettriche sono ora davvero adatte a tutti. Non solo per brevi tragitti urbani, per lavoro o per lo shopping, o come seconda auto ma anche per l’uso quotidiano sulle lunghe distanze. Abbiamo dimostrato che questa vettura costituisce il vero il punto di svolta”.

“L’autonomia e l’efficienza di Mustang Mach-E la rendono un’auto adatta a un utilizzo quotidiano per affrontare i programmi di viaggio più vari e imprevedibili. Abbiamo effettuato un’intera giornata di test per un totale di 250 miglia percorse e al nostro ritorno avevamo ancora il 45% di carica della batteria a disposizione”.

La ricarica rapida di Mustang Mach-E a trazione posteriore extended range, che ha stabilito il record, a 150 kW aggiunge circa 73 miglia di autonomia con una ricarica di soli 10 minuti.

Ricevendo il GUINNESS WORLD RECORD™ per conto di Ford, il responsabile dell’elettrificazione nel Regno Unito Tim Nicklin ha dichiarato: “L’efficienza di Mustang Mach-E ha ridotto al minimo la ricarica lungo il percorso più lungo della Gran Bretagna e ha ridefinito le regole del gioco”.

“Il Go Electric Report* di Ford sulla percezione dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici rivela che l’autonomia media che il pubblico pensa possa percorrere un’auto elettrica completamente carica è inferiore a 150 miglia. Se Mustang Mach-E può raggiungere ben oltre il triplo di quella distanza nelle mani dei professionisti, può facilmente fornire ai proprietari l’assoluta tranquillità e la fine dell’ansia da autonomia riscontrata sino a oggi”.

I principali punti di ricarica utilizzati, gestiti da BP pulse a Wigan e Ionity a Cullompton, sono tra gli oltre 15.000 totali che possono essere localizzati e pagati tramite la app Ford Pass.

Record ufficiale infranto

Il consumo energetico più basso realizzato guidando un’auto elettrica da John O’Groats a Land’s End è stato di 6,54 miglia per kWh, raggiunto da Kevin Booker, Paul Clifton (entrambi nel Regno Unito) e Fergal McGrath (Irlanda) dal 3-4 luglio 2021.

Consumo energetico più basso guidando da John O’Groats a Land’s End – auto elettrica | Guinness dei primati

www.guinnessworldrecords.com/world-records/596599-lowest-energy-consumption-driving-from%c2%a0john-ogroats-to%c2%a0lands-end-electric-car

* Ford Go Electric Report: https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Europe/en/2021/05/Ford-electric-document.pdf

