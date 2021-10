(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 SI RIPARTE….FINALMENTE!

PROGETTO “ IO TI ASCOLTO, TU MI ASCOLTI APPROFONDIAMO INSIEME IL CONCETTO DELLA DISABILITA’ E DELLA DIVERSITA’

Da settembre è ripartito il tour del progetto “ Io ti ascolto, tu mi ascolti approfondiamo insieme il concetto della disabilità e della diversità”.Un’iniziativa che si sviluppa attraverso una serie d’incontri realizzato con gli studenti delle scuole di primo e secondo grado del territorio, per sensibilizzarli sulla disabilità sia a livello teorico nella conoscenza delle norma sia a livello pratico, nell’individuazione delle barriere architettoniche presenti nelle vie cittadine. A condurre i momenti formativi la dipendente comunale Sara Vergano e Mario Alciati, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che insieme investono energie per accompagnare i bambini in una crescita di pensiero più alto sul mondo della disabilità.

Determinare un cambiamento positivo nei ragazzi e facilitare i rapporti interpersonali per creare integrazione, inclusione e socializzazione è stato l’obiettivo che ha motivato l’Amministrazione Comunale a sostenere e a patrocinare l’iniziativa. Le Campagne d’informazione e sensibilizzazione sono fasi iniziali e indispensabili, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’ Assessore Mariangela Cotto, per poter poi lavorare in modo complementare e in sinergia con i vari soggetti del territorio, operanti in questo ambito per coordinare le azioni propedeutiche alla costruzione di un miglior progetto di vita possibile per le persone con disabilità.

Foto 1: alunni 5°B Scuola Primaria F. Baracca

Foto 2: Sara Vergano, Mario Alciati

Asti, 29 ottobre 2021

