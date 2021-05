(AGENPARL) – ven 28 maggio 2021 Nota stampa del sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Francesco Battistoni

Esprimo la mia più sincera solidarietà al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per le minacce di morte ricevute e per gli attacchi d’odio di cui è stata, suo malgrado, destinataria in queste ultime settimane.

Serve una profonda condanna verso coloro che, ancora oggi, utilizzano metodi e linguaggi violenti e subdoli, specie in rete.

Spero, quanto prima, che possano essere aperte le indagini, e si arrivi a punire i colpevoli di questi riprovevoli gesti.

Ci troviamo di fronte ad un intollerabile clima d’odio, verso il quale è necessario che la politica si dimostri compatta.

