*Comunicato del Sindaco *



*# Aggiornamento n. 4*

Cari cittadini,

attualmente ci sono 72 persone positive e una sola classe della scuola primaria in quarantena. I bambini, seguiti da ATS e dalla dirigenza scolastica, svolgono le lezioni a casa e a fine mese, se tutto andrà bene, potranno rientrare a scuola.

Sul sito del Comune trovate le informazioni per presentare domanda per le borse di studio e la “dote scuola” di Regione Lombardia che scade il 1° dicembre.

Per i nostri bambini, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, non potendo fare la solita festa, abbiamo pensato di far loro compagnia on line fino al 27 novembre con letture animate, tutorial creativi, laboratori educativi, disegni e giochi sul sito del Comune. I bambini potranno inviare disegni e poesie sul loro “diritto di sognare il futuro” e verranno pubblicati.

Potrà capitare di vedere alcuni ragazzi allenarsi a calcio nei centri sportivi: si tratta di squadre affiliate al CSI che, nel rispetto della normativa, faranno allenamento all’aperto, senza l’uso degli spogliatoi e senza contatto tra i ragazzi, con esercizi individuali e distanziati. Resta il divieto delle partite, dei contatti e di ogni assembramento.

Invito commercianti e lavoratori autonomi a informarsi sulla misura “Sì! Lombardia” di Regione Lombardia che sostiene le microimprese e i lavoratori autonomi: è previsto un contributo a fondo perduto senza vincolo di rendicontazione.

Da ultimo, ribadisco che quotidianamente Polizia Locale e Carabinieri svolgono controlli e non verranno tollerati comportamenti irresponsabili come quello di venerdì scorso quando all’Iper, anche dai paesi limitrofi, si sono riversate centinaia di persone solo per acquistare il “Monopoly edizione Bergamo”. Un comportamento chiaramente irresponsabile che ha determinato assembramenti e che avrà conseguenze; precipitarsi all’Iper per un gioco in scatola in tempo di Covid è assurdo e illogico. Se qualcuno dovesse essere trovato al centro commerciale, senza spesa, solo con il gioco potrà essere sanzionato, a maggior ragione se non residente a Seriate.

Per dovere di cronaca, qualche “sciacallo” ha ben pensato di acquistare diverse confezioni di questa edizione, ideata per fare beneficenza, per poi rivenderle, a distanza di poche ore, su internet al doppio del prezzo.

Un caro saluto.

/Il Sindaco//

Avv. Cristian Vezzoli/

Seriate, 23 novembre 2020

