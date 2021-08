(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Comunicato del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto

La riunione del Coreco tenutasi il 23 agosto, alla presenza dei rappresentanti delle Università del Veneto e dell’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto, ha costituito l’occasione per esprimere la volontà del sistema universitario della Regione di avviare l’anno accademico entrando in una nuova fase della gestione dell’emergenza, volta al ripristino della normalità nelle nostre istituzioni.

Nel corso della riunione i Rettori e i rappresentanti dei Rettori presenti, passando in rassegna la situazione nelle diverse sedi, hanno espresso la comune volontà di ripristinare la presenza continuativa nelle sedi degli studenti e dell’intera comunità universitaria, nel rispetto delle modalità didattiche, della numerosità e delle disponibilità di spazi e di strutture che caratterizzano ciascun ateneo.

Lo spedito avanzamento della campagna vaccinale consente di guardare positivamente all’avvio dell’anno accademico, mentre la piena sicurezza nelle sedi universitarie troverà un importante supporto nello strumento della certificazione verde Covid-19.

Rimane alta l’attenzione alla continuità della formazione anche per chi non potrà essere presente fisicamente nelle aule: viene assicurato per tutto il primo semestre lo svolgimento degli insegnamenti in modalità duale. Nel contempo sarà garantito supporto agli studenti internazionali per l’accesso alla campagna vaccinale e per l’ottenimento della certificazione verde.

i rettori delle università del Veneto:

Alberto Ferlenga, rettore dell’Università Iuav di Venezia

Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia

Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova

Pier Francesco Nocini, rettore dell’Università di Verona

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione – Formazione – Lavoro – Pari opportunità, Regione Veneto

Università Iuav di Venezia

Iuav Stampa

Tolentini – Santa Croce 191

30135 Venezia (Italia)

