Rimini, 10 marzo 2022

La divisione Polizia Anticrimine della Questura nelle ultime 24 ore ha concluso il procedimento finalizzato alla irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale aggravato, previsto dal Codice antimafia, nei confronti di due pregiudicati residenti in provincia. Il Questore ha firmato i relativi provvedimenti nei confronti di due pluripregiudicati, rispettivamente gravitanti a Misano ed a Rimini.

Il primo – un 41enne -, con plurimi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, a seguito di indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Misano, era stato recentemente denunciato per i reati di truffa aggravata e ricettazione in concorso, in quanto, presso un banco di pegni, consegnava delle monete storiche false, facendosi consegnare in cambio denaro contante e tramite bonifico bancario, pertanto la Compagnia Carabinieri di Riccione, in considerazione della condotta illecita del soggetto, già condannato in via definitiva per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per furto in abitazione, ha proposto al Questore di Rimini, l’emissione del provvedimento di prevenzione aggravato.