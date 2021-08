(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 CITTA’ METROPOLITANA ROMA, ZOTTA, “UN ENTE DECLASSATO DALLA POLITICA, IN CINQUE ANNI E’ TORNATO PROTAGONISTA. BILANCI IN EQUILIBRIO E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO: IN QUESTI 5 ANNI LA CITTÀ METROPOLITANA HA RITROVATO IDENTITÀ E CAPACITÀ DI INVESTIMENTO”

“Abbiamo raccolto le ceneri di un Ente sull’orlo del fallimento sia politico che economico e ci siamo rimboccati le maniche per ricostruire quello che la politica vecchia maniera aveva intenzione di distruggere. Con la relazione di fine mandato, inoltrata alla Corte dei Conti, abbiamo sintetizzato cinque anni di amministrazione che hanno rivoluzionato un Ente, oggi, più vicino ai cittadini e con più capacità di investimento. La Regione Lazio non ha adottato la Legge di riordino delle funzioni creando incertezza nello svolgimento delle competenze incrementando costi a carico della CM.

Dopo aver gestito il trasferimento di una parte di funzioni e personale, come le politiche attive del lavoro e le funzioni sociali, abbiamo iniziato a lavorare attentamente, insieme a tutto il Consiglio e con un costante coinvolgimento degli uffici, per restituire all’Ente capacità d’azione nelle funzioni dirette, come edilizia scolastica, viabilità e ambiente, sia di quelle strategiche, un ruolo attivo per il miglioramento di servizi e infrastrutture. Siamo intervenuti nell’organizzazione interna delle funzioni e nella rotazione dei dirigenti, per dotare una struttura operativa più adeguata e funzionale agli scopi attribuiti dalla legge, in un’ottica di risparmio e di migliore efficacia dell’azione amministrativa.

