(AGENPARL) – gio 07 ottobre 2021 IL SINDACO DI ASTI RICEVE IL VINCITORI DEL CAMPIONATO ITALIANO TENNIS OVER 55

Martedì, nel tardo pomeriggio, il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Mauro Gerbi vincitore del campionato italiano di tennis over 55 tenutosi a Milano Marittima dal 9 al 16 settembre scorso.

Il Primo Cittadino, nel congratularsi per il brillante successo raggiunto nel singolo e per l’ottimo piazzamento nel doppio, ha sottolineato l’importanza dello sport nelle categorie over che continuano a divertirsi mantenendosi in forma senza dimenticare l’aspetto agonistico delle discipline praticate.

Nella foto: il campione insieme al Sindaco

Asti, 7 ottobre 2021

