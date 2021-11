(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Il notevole interesse da parte del cittadino ver

so il Calendario Storico dell’Arma, oggi giunto a una

tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda), è indice sia dell’affetto e

della

vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne

fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro,

quasi a testimonianza del fatto che “

in ogni famig

lia c’è un Carabiniere

Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua

^ edizione, dopo l’interruzione

bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale

Altre due opere completano l’offerta editoriale:

Calend

da tavolo

dedicato al

Carabinieri…

persone e territorio

racconta in

simboliche fotografie il

cambiamento del tessuto sociale nelle aree interne del Paese e del loro

lento ma inesorabile spopolamento. Territori in cui spesso gli unici presidi di prossimità dello Stato

sono la Stazione Carabinieri e il Municipio.

A questa narrazione

iconografica

si affiancano

immagini di alberi monumentali presenti nel nostro territorio, silenziosi testimoni

delle mutazioni

storic

Nazionale d

i Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri

Planning

da tavolo dedicato al

lo Squadrone Eliportato Cacciatori

raccoglie le peculiarità

questo importante Reparto e

la storia delle loro origini nelle differenti regioni ove tutt’o

ggi sono

presenti. Per la prima volta l’opera rivolge la propria attenzion

anche ai più piccoli con un breve

racconto di fantasia al suo interno ideato e scritto dal Magg. Margherita Lamesta.

L’intero ricavato

della vendita di questo planning verrà

devoluto all’ospedale pediatrico “

Di Cristina

” di

Palermo

punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia e non solo

L’evento è stato cornice anche della presentazione del

sito dell’Arma dei Carabinieri

www.carabinieri.it

profondamente rinnovato grazie alla nuova interfaccia interattiva di tipo

responsive

, indispensabile per una corretta fruizione dei contenuti anche su dispositivi mobile, oggi

principali canali di consultazione dei siti web. Il progetto ha inteso così defi

nire un nuovo

concept

aderente ai moderni strumenti di comunicazione e che migliora gli obiettivi di comunicazione

dell’Istituzione. Grazie al nuovo sito, l’Arma intende posizionarsi ancora di più a fianco dei cittadini,

grazie ad una nuova e più accoglie

nte homepage, dotata di nuovi menù completamente riorganizzati

secondo un nuovo stile, frutto di un’attenta e accurata analisi delle esigenze di comunicazione e delle

preferenze di ricerca degli utenti.

Cambia il sito

www.carabinieri.it

, ma non cambia il nostro

obiettivo: #

PossiamoAiutarvi

Allegato A al Comunicato Stampa

novembre 202

Prefazione del Calendario

Storico 2022 del Il Comandante Generale dell’Arma

dei Carabinieri

Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi

Duecento anni fa eravamo già nati. Non lo era l’Italia, così i Carabinieri prestavano servizio nelle

poche Regioni governate dai Savoia. Lo spirito che c

i animava, oggi è lo stesso di allora. Lo possiamo

ritrovare nel primo Regolamento Generale, che risale appunto al 1822. Due secoli in cui sono state

aggiornate le disposizioni, le procedure, la forma, ma non è cambiata

perché non può cambiare

sosta

nza del nostro agire. Essere al servizio degli Italiani! I Carabinieri hanno accompagnato la storia

della Nazione e la quotidianità dei cittadini, sempre ispirati ai migliori valori dell’Italia: solidarietà,

laboriosità e impegno, valori che connotano l’id

entità nazionale e che qualificano l’aggettivo

“italiano” nel mondo.

Abbiamo provato a esplorarli sfogliando le pagine di quel vecchio Regolamento, che si vuole

ispirato anche a precetti religiosi. Frugando tra i compiti che già al tempo svolgevamo, all’i

ndomani

del Congresso di Vienna e della Restaurazione dei sovrani europei spodestati, abbiamo scoperto

l’attualità di un passato all’apparenza tanto remoto.

Le scorte d’onore che nel 1848 ci hanno visti salvare il Re sul campo di battaglia rimandano

