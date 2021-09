(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 ALL’ASTA DIVERSI MEZZI IN DISUSO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI

Il Comando della Polizia Municipale di Asti ha messo in vendita una serie di mezzi del proprio autoparco, alcuni dei quali in dotazione al Corpo altri invece risultato delle attività poste in essere in questi anni.

I mezzi in vendita sono i seguenti:

motociclo BMW R 850 R (base d’asta € 500),

motociclo BMW F 650 (€ 400),

motociclo Honda Deuville (€ 300),

motociclo Yamaha FZ6 (€ 1.900),

ciclomotore Piaggio Vespa 50 (€ 500),

Nissan Navarra 2.5. td king Cab 4×4 (€ 500),

due biciclette CX (coppia – € 500).

“Abbiamo deciso di mettere in vendita i mezzi in disuso o sequestrati dalla Polizia Municipale nel corso degli anni – ha dichiarato il Sindaco Maurizio Rasero – perché, in tempi di ristrettezze economiche, si cerca di risparmiare e recuperare soldi, ove possibile, come in qualunque famiglia.”

🔊 Listen to this