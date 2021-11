(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

12 novembre 2021

Audizioni su Pnrr e prevenzione infiltrazioni mafiose

Lunedì dalle 11.15 diretta webtv; Alle 17.30 Garavaglia, alle 18.30 Giovannini

Lunedì 15 novembre, la Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni:

ore 11.15, rappresentanti di Ance e Confedilizia;

ore 12, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, Demetrio Martino;

ore 17.30, Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia;

ore 18.30, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com4611.doc

