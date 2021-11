(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Camera dei Deputati

22 novembre 2021

Audizione Ministro Franco sul bilancio di previsione

dello stato per l’anno finanziario 2022 – martedì alle 20.30 diretta webtvMartedì 23 novembre, alle ore 20.30, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la Sala Capitolare del Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

