(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Audizione enti montani su lavoro femminile in agricoltura – Giovedì alle 13 diretta webtv

Giovedì 10 giugno, alle ore 13, presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Theodoli, la Commissione Agricoltura svolge, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

