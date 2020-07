COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: TRASPORTI FORLì. LA “FORMAZIONE” NEL FUTURO DELL’AEROPORTO RIDOLFI

(AGENPARL) – gio 23 luglio 2020 Comunicato n. 119739 Data 23/07/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Trasporti Forlì. La “formazione” nel futuro dell’Aeroporto RidolfiPresidente e Direttore generale dello scalo romagnolo presentano il progetto di formazione “Isaer-Forlì Accademy Aviolab”. Plauso dall’assessore regionale alle Attività produttive”Servono tecnici di primo livello e il miglior vivaio a cui attingere è quello dei ragazzi che cominciano da giovani ad avvicinarsi all’attività aeronautica. Per questo esiste già un protocollo con le scuole”. Obiettivo: fare di più rete, migliorare la formazione del personale, fare in modo che gli aeroporti non siano più un collo di bottiglia del sistema del trasporto “in volo”. E per riuscirci si debbono mettere insieme impresa, università e sistema pubblico.

Si può riassumere così la presentazione dell’attività di formazione “Isaer-Forlì Accademy Aviolab” sviluppata dalla società che gestisce l’Aeroporto di Forlì fatta oggi nel corso della commissione Politiche economiche. A presentare i progetti sviluppati in questi anni e che saranno portati avanti in futuro sono stati il Presidente e il Direttore generale della società.

In particolare il Direttore generale ha fatto una panoramica di tutte le attività svolte, in particolare quella in corso su formazione, ricerca e innovazione sia per quanto riguarda i quadri sia per quanto riguarda i manager. “Anche Enac e non solo le singole società di gestione degli aeroporti hanno detto che c’è bisogno di realtà come la nostra per fare formazione: serve un luogo dedicato dove fare queste cose e il progetto di Forlì va in questa direzione ed è un fiore all’occhiello per tutta la regione Emilia-Romagna”, spiega il Direttore.

Plauso al progetto è arrivato dall’assessore regionale alle Attività produttive: “Stiamo parlando di un progetto molto importante che sosteniamo appieno”.

L’audizione dei vertici della società forlivese era stata chiesta da consiglieri della Lega e del Pd. E proprio dal Carroccio è arrivato un forte apprezzamento tanto per la relazione dei vertici della società che per le parole del rappresentante della Giunta: “Questo è uno dei casi in cui tutte le forze politiche la pensano allo stesso modo”. Per il Partito Democratico si tratta di un progetto molto importante su cui molti privati hanno investito risorse rilevanti proprio perché di qualità.

Luca Molinari

