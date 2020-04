COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: SANITà. BARCAIUOLO ( FDI): STABILIZZARE MEDICI E INFERMIERI E NON SOLO PERSONALE AMMINISTRATIVO

(AGENPARL) – mar 21 aprile 2020 Comunicato n. 111924 Data 21/04/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Sanità. Barcaiuolo (Fdi): stabilizzare medici e infermieri e non solo personale amministrativoIl consigliere chiede chiarezza sulle modalità di passaggio in ruolo del personale della pubblica amministrazione alla luce delle recenti norme stataliStabilizzare medici e infermieri e non solo personale amministrativo nonché mappare il personale sanitario attualmente precario che abbia i requisiti per accedere ai processi di stabilizzazione previsti dalle più recenti norme nazionali. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricorda come “con l’approvazione del decreto ‘mille proroghe’ sia stato dato un contributo al Sistema sanitario nazionale innanzitutto attraverso la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, quindi anche di tutti i lavoratori della Sanità, siano essi medici, infermieri, personale tecnico sanitario e non sanitario e personale amministrativo: tutti costoro avranno tempo fino a fine dicembre 2020 per maturare tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto anni, così da accedere all’assunzione a tempo indeterminato”.

Barcaiuolo sottolinea come “dopo il confronto sindacale di metà gennaio 2020, in Emilia-Romagna sia ripartita la stabilizzazione dei precari nel settore della sanità nelle more delle linee-guida del Patto per il lavoro, permettendo a coloro che hanno tre anni di anzianità a tempo determinato maturati al 31 dicembre 2019 di aspirare a un contratto di lavoro a tempo indeterminato; il 14 aprile scorso, però, le associazioni sindacali hanno pubblicato un vademecum per le procedure di stabilizzazione che sembra includere solamente il personale amministrativo”.

Da qui l’interrogazione all’esecutivo regionale per sapere “se la Regione abbia avviato una ricognizione del personale sanitario precario in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro; quale sia il numero di operatori che hanno avanzato la richiesta di stabilizzazione e la tipologia di mansione ricoperta; quale sia il numero di richieste evase con esito positivo e le tipologie di mansioni svolte dai richiedenti”.

(Luca Molinari)

🔊 Listen to this