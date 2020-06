COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: SANITà. BARACIUOLO ( FDI): CHIAREZZA SUL FUTURO DELLA SANITà POST CORONAVIRUS

(AGENPARL) – lun 08 giugno 2020 Comunicato n. 115860 Data 08/06/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Sanità. Baraciuolo (Fdi): chiarezza sul futuro della sanità post coronavirusIl consigliere elenca una dettagliata lista di interventi sui quali chiede alla Giunta di prendere una posizione chiaraLa Regione, anche alla luce della vicenda coronavirus, ha previsto l’assunzione di infermieri? Come intende suddividere i fondi stanziati dal governo per l’assistenza domiciliare? A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è Michele Barcaiuolo (Fdi), che cita tutte le nuove norme nazionali in materia di sanità, soprattutto quella che prevede che “le Regioni dovranno definire un piano in base al grado di sviluppo della rete territoriale e alla figura dell’infermiere di famiglia in carico ai distretti sanitari e dovranno supportare l’attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) istituite con il decreto Cura Italia per assistere i pazienti contagiati in isolamento”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “se la Regione abbia stilato precisi protocolli per l’assunzione di infermieri di famiglia e per il potenziamento dell’assistenza domiciliare e, in caso affermativo, come siano articolati i suddetti protocolli e in che modo la Regione intenda suddividere e investire i fondi stanziati dal Governo per il potenziamento delle cure domiciliari”. Inoltre, Barcaiuolo vuole sapere dall’amministrazione regionale “se intenda continuare a investire nel potenziamento delle Case della salute a scapito dei servizi di Pronto soccorso”.

