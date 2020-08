COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: INFRASTRUTTURE APPENNINO BOLOGNA. GIBERTONI (MISTO): “DISAGI SU STRADE E FERROVIE, GIUNTA INTERVENGA”

(AGENPARL) – sab 22 agosto 2020 Comunicato n. 121281 Data 22/08/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Infrastrutture Appennino Bologna. Gibertoni (Misto): “Disagi su strade e ferrovie, Giunta intervenga”La consigliera chiede quale sia lo stato di viabilità provinciale nell’Appennino bolognese e maggiore impegno per la linea ferroviaria Porrettana”In quali azioni concrete sia stato tradotto il protocollo d’intesa per lo sviluppo della ferrovia transappenninica e se lo si ritenga ancora uno strumento utile di valorizzazione?”. Lo chiede Giulia Gibertoni (Misto) in un’interrogazione alla Giunta, che domanda anche quali risorse siano state stanziate per la manutenzione stradale e quale sia lo stato della viabilità provinciale nell’Alto Appennino bolognese.

“Qualunque progetto di sviluppo dell’Appennino bolognese – scrive la consigliera – non può prescindere dalla qualità dei collegamenti ferroviari e stradali che servono questo territorio. Soprattutto, la principale delle arterie stradali, ovvero la statale 64 Porrettana, costituisce un asse di comunicazione per diversi importanti centri dell’Alta Valle del fiume Reno, con la presenza di insediamenti produttivi e commerciali di rilievo e molteplici attività turistiche”. Gibertoni riporta quindi nell’atto alcuni problemi che causano disagi alla circolazione sulla statale come “il cantiere iniziato l’11 giugno 2019 tra Ponte della Venturina nel comune bolognese di Alto Reno Terme e Pavana nel comune pistoiese di Sambuca” non ancora concluso, “il restringimento a una sola corsia con senso unico alternato a due chilometri sempre dalla località di Ponte della Venturina riguardante anche la ex strada statale Traversa di Pracchia attualmente utilizzata come percorso alternativo per il trasporto pesante” e “la prevista chiusura per una manutenzione programmata della galleria del Signorino e del vicino ponte, sempre sulla Porrettana, che si potrebbe protrarre per circa un anno”.

La consigliera chiede quindi le tempistiche e le iniziative per far fronte ai disagi e se siano in programma progetti di miglioramento della strada, vuole anche sapere la provenienza degli eventuali fondi di finanziamento. Chiede poi alla Giunta se non ritenga utile un impegno maggiore per la linea ferroviaria Porrettana che eviti disservizi e se siano previsti investimenti per questa linea. Gibertoni suggerisce anche di impegnarsi con la Regione Toscana per evitare le prolungate chiusure della linea ferroviaria Porretta-Pistoia, in particolare nel periodo estivo, e di ripristinare, almeno per alcuni periodi e per alcune corse, il collegamento diretto Porretta-Firenze, attuato in fase sperimentale la domenica nelle scorse settimane.

(Francesca Mezzadri)



