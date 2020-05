COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: CORONAVIRUS. PICCININI (M5S): PARCHEGGI GRATIS PER PERSONALE SANITARIO ANCHE DOPO L’EMERGENZA

(AGENPARL) – lun 04 maggio 2020 Comunicato n. 112922 Data 04/05/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Coronavirus. Piccinini (M5s): parcheggi gratis per personale sanitario anche dopo l’emergenzaLa consigliera chiede anche di incentivare l’uso dei mezzi pubbliciParcheggi gratis per il personale sanitario degli ospedali anche quando sarà terminata l’emergenza Coronavirus. A chiederlo, in una risoluzione, è Silvia Piccini (M5s) che ricorda come “in piena emergenza determinata dall’epidemia da coronavirus il Comune di Bologna abbia disposto la gratuità per il personale sanitario dei parcheggi dell’Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi: questa opportunità sarebbe opportuno fosse confermata per il personale sanitario anche per il periodo successivo all’emergenza, insieme alla definizione di misure che favoriscano, a partire dalla fase 2, l’utilizzo in sicurezza di mezzi di trasporto pubblico o, comunque, che contrastino il ricorso a mezzi inquinanti per il trasporto individuale”.

Da qui la risoluzione che “impegna la Giunta, a promuovere, in accordo con le Aziende Usl e con gli Enti locali, l’adozione, anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, di modalità dirette a consentire la possibilità di parcheggio gratuito per il personale sanitario presso le strutture ospedaliere in cui lavorano, ad operare affinché i parcheggi di servizio agli ospedali pubblici, in particolare quelli dell’area bolognese, possano prevedere reali forme di accesso gratuito anche per pazienti e visitatori e ad incentivare il più possibile il ricorso all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile per l’accesso alle strutture ospedaliere nella regione”.

(Luca Molinari)

