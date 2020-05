COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: CORONAVIRUS. GIBERTONI (MISTO): LA GIUNTA SI ATTIVI PER ASSISTERE CORREGIONALI BLOCCATI ALL’ESTERO

(AGENPARL) – ven 22 maggio 2020 Comunicato n. 114674 Data 22/05/2020 All’attenzione dei – Capi redattori Coronavirus. Gibertoni (Misto): la Giunta si attivi per assistere corregionali bloccati all’esteroL’interrogazione prende spunto dal rientro, avvenuto ieri, di 230 italiani, fra cui una cittadina modenese, provenienti dal Messico”Attivarsi per dare reale assistenza ai cittadini della nostra regione bloccati all’estero per poterli farli rientrare in sicurezza a costi contenuti”. Questa è la richiesta che Giulia Gibertoni rivolge all’esecutivo di viale Aldo Moro con un’interrogazione che prende spunto dal ritorno in Italia, avvenuto ieri, di 230 italiani, fra cui una cittadina modenese, rimasti bloccati all’estero.

“Per tornare la cittadina modenese e gli altri chiedevano all’Italia di organizzare un volo di rimpatrio a costi calmierati, così come hanno fatto numerosi altri Paesi europei, attingendo all’apposito fondo Ue”, specifica la consigliera del Gruppo misto. “La richiesta, però, è caduta nel vuoto: la cittadina modenese e gli altri italiani hanno dovuto mettere mano al portafoglio e pagare un biglietto aereo a un costo considerevole e non c’è stato alcun intervento né da parte della Regione, che non ha competenza in materia, né dalla Farnesina né dall’ambasciata”. E aggiunge: “Molti dei nostri concittadini, che sono riusciti a rientrare, hanno manifestato le criticità maggiori: difficoltà di comunicazione con il ministero degli Esteri, costi molto alti dei biglietti per viaggiare, tempi di attesa lunghi, pratiche di sicurezza poco efficienti”.

Non solo: Giulia Gibertoni rimarca che “i tanti italiani e cittadini del nostro territorio regionale presenti all’estero da ormai più di due mesi dicono che le interlocuzioni con le ambasciate e la Farnesina sono caratterizzate da rassicurazioni a cui però non sono seguiti atti concreti”. E conclude ricordando:”La Regione ha pubblicato alcune informazioni utili per i nostri connazionali bloccati all’estero attraverso una pagina del proprio portale, informazioni di carattere minimale in cui si parla del fatto che il governo italiano e il ministero degli Esteri si stanno attivando per il rimpatrio, ma non si dice nulla riguardo alle concrete iniziative messe in campo”.

(Andrea Perini)

