COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: AMBIENTE MODENA. PELLONI (LEGA): “INTERVENTI STRUTTURALI SUL PERCORSO NATURA DEL PANARO DANNEGGIATO DALLE PIENE”

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 Comunicato n. 134426 Data 02/02/2021 All’attenzione dei – Capi redattori Ambiente Modena. Pelloni (Lega): “Interventi strutturali sul Percorso Natura del Panaro danneggiato dalle piene”Interpellanza di Pelloni (Lega) che chiede che cosa sia stato fatto nel tratto che costeggia Vignola. L’assessore Priolo: “Sono in corso, e alcuni sono stati realizzati, interventi strutturali grazie a 600mila euro del decreto Proteggi Italia”Ripristinare completamente il percorso Natura sulla sponda sinistra del fiume Panaro, nella zona di Vignola, nel modenese, danneggiato dalla piena del fiume nel mese di gennaio. Lo ha chiesto alla Giunta regionale il consigliere della Lega, Simone Pelloni, in una interpellanza discussa in Assemblea a cui ha dato risposta l’assessore all’Ambiente, territorio e protezione civile, Irene Priolo, elencando alcuni interventi “significativi e strutturali” resi possibili dai 600mila euro provenienti dal decreto “Proteggi Italia”.

Pelloni ha sostenuto che quel tratto è stato danneggiato per 500 metri, a monte del ponte della Pedemontana. Una zona importante, in questo periodo di Covid, che ha funzionato come valvola di sfogo per chi praticava attività fisica e sportiva in un ambiente naturale d’effetto a pochi passi dai centri storici di Vignola, Savignano e Marano. “Servono interventi- ha affermato il leghista- attesi da anni, come la tratta Vignola-Marano rimasta bloccata per sei anni. Servono investimenti importanti, e non solo ghiaia poi dilavata da successive piene, perché chi più spende meno spende”.

Priolo ha spiegato che sono in corso alcuni interventi per ripristinare e consolidare le sponde. “L’Agenzia di protezione civile- ha ricordato l’assessore- agisce di concerto con la Provincia. A Vignola è stato programmato un intervento e un lungo tratto del percorso natura, che era interrotto, è stato ripristinato. Con il Comune è stata realizzata un’opera per la briglia a valle, vicino al ponte Muratori. Infine, a Spilamberto si sta ripristinando e consolidando la sponda, asportata dall’alluvione di novembre”.

Pelloni ha concluso dicendo che si farà “un nodo al fazzoletto, ma nel bilancio della Provincia di Modena non ci sono stanziamenti“.

(Gianfranco Salvatori)

