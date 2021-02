COMUNICATO ASSEMBLEA LEGISLATIVA: AGRICOLTURA. OK ALL’UNANIMITà IN AULA A RISOLUZIONE PD-ERC-EV-LISTA BONACCINI PER NUOVI CRITERI RIPARTO FONDO SVILUPPO RURALE

(AGENPARL) – mer 24 febbraio 2021 Comunicato n. 136682 Data 24/02/2021 All’attenzione dei – Capi redattori Agricoltura. Ok all’unanimità in Aula a risoluzione Pd-Erc-Ev-lista Bonaccini per nuovi criteri riparto fondo Sviluppo ruraleL’atto d’indirizzo, di cui è prima firmataria la dem Palma Costi, è stato approvato all’unanimitàPrevedere una nuova modalità di riparto delle risorse per lo sviluppo rurale, al fine di arrivare alla firma dell’accordo in Conferenza delle Regioni senza creare squilibri nella ripartizione. Questo è il punto centrale della risoluzione a prima firma Palma Costi (Partito democratico), firmata anche da Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde e lista Bonaccini, con cui si impegna la Giunta “a continuare il lavoro intrapreso con le altre 14 Regioni per arrivare alla firma dell’accordo in conferenza delle Regioni forti della condivisione dell’Assemblea Regionale della Emilia-Romagna”, impegna “la presidente dell’Assemblea legislativa a farsi portavoce di questa istanza nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative” e impegna i capigruppo “a sensibilizzare i colleghi delle altre Regioni al fine di sostenere la posizione contenuta nella risoluzione”.

“Il riparto utilizzato fino alla passata programmazione- spiega la dem Palma Costi- era basato esclusivamente sulla ‘spesa storica’, che è la progressiva sommatoria di assegnazioni derivanti da strumenti legislativi e da cicli programmatori. Questo ha comportato un forte squilibrio nell’assegnazione delle risorse rispetto al peso oggettivo del settore nelle diverse regioni”, spiega la consigliera, che ricordano come “il confronto con le altre Regioni ha portato a identificare altri criteri oggettivi come quello della popolazione rurale”.

Una risoluzione che ha ottenuto il voto a favore anche della Lega: “Ci fa particolarmente piacere- dice Fabio Rainieri- che ci sia un po’ di autonomia in questa risoluzione e che vengano premiate le regioni che meglio hanno saputo spendere i soldi in questo settore”. Manuela Rontini (Pd), infine, ha sottolineato come “la prossima settimana ci sarà l’assessore all’agricoltura Alessio Mammi in commissione Politiche economiche per fare il punto sulla ripartizione dei fondi europei. Anche durante il Covid, l’agricoltura si è dimostrato un settore fondamentale e abbiamo capito quanto sia importante portare sulle tavole dei nostri concittadini cibi di qualità. E per rendere resiliente questo settore è necessario che ci siano fondi per gli agricoltori”.

(Margherita Giacchi)

