(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 ACCISE GASOLIO: BUS TURISTICI, “TUTELARE IN TUTTE LE SEDI LE NOSTRE AZIENDE E I NOSTRI LAVORATORI”

“Dobbiamo tutelare in tutte le sedi il comparto dei Bus Turistici che come AN.BTI rappresentiamo! Siamo le ruote del turismo e non possiamo sostenere ulteriori disagi, né tantomeno rincari, dopo 2 anni di pandemia che hanno indebolito il settore, le nostre aziende, i nostri lavoratori”. Lo dichiara in una nota Riccardo Verona, il presidente di AN. BTI (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani). “Dopo la recente audizione al in Commissione Bilancio al Senato sui temi dei ristori al settore, l’associazione ha svolto i primi incontri con esponenti dei gruppi parlamentri sull’altro importante tema connesso al caro gasolio e alla prospettiva contenuta nella nuova Direttiva che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) adottata dalla Commissione europea e che prevede in sostanza, dal 1° gennaio 2023, un aumento inevitabile delle accise sul gasolio. Il nostro settore deve essere sostenuto nello sforzo di rinnovamento verso i mezzi Euro 6, i più green attualmente disponibili, e godere di aliquote ridotte in attesa di poter accedere a mezzi con motori alternativi al gasolio. Con questo obiettivo abbiamo iniziato una serie di incontri con esponenti dei gruppi parlamentari sottolineando l’urgenza di un intervento tempestivo e proponendo un pacchetto di misure da adottare per risolvere il problema”, conclude Riccardo Verona.

GRAZIE!

Dott. Danilo Stancato

Responsabile Comunicazione Camera dei Deputati – Commissione di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Social & Communication Specialist – Dc Group e Agic Technology