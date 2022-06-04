(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Comando Legione Carabinieri “Umbria”
COMUNICATO STAMPA
ricorrenza del 208° annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri
IL 5 GIUGNO RICORRE IL 208° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. L’ARMA ISTITUITA IL 13 LUGLIO 1814 DAL RE VITTORIO EMANUELE I, CELEBRA LA RICORRENZA IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA PRIMA MEDAGLIA D’ORO ALLA BANDIERA DI GUERRA AVVENUTA IL 5 GIUGNO 1920. IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA, NELL’OCCASIONE, HA ORGANIZZATO LA CERIMONIA PER CELEBRARE LA L’EVENTO INSIEME ALLA CITTADINANZA.
LA FESTA DELL’ARMA DEI CARABINIERI AVRÀ LUOGO LUNEDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 10.00 E SI SVOLGERÀ PRESSO GLI STORICI GIARDINI DEL FRONTONE, NEL QUARTIERE DI BORGO XX GIUGNO, ADIACENTI ALLA BASILICA DI SAN PIETRO ALLA PRESENZA DELLE CARICHE ISTITUZIONALI. SARANNO SCHIERATI I CARABINIERI DI TUTTE LE SPECIALITÀ CHE OPERANO NELLA REGIONE UMBRIA, ALCUNI DEI QUALI RICEVERANNO UN RICONOSCIMENTO PER I PARTICOLARI MERITI ACQUISITI NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO.