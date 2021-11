(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 ASSISI E GUALDO TADINO

TRA I 24 COMUNI INVITATI

AL XXXIII° PALIO DEI COMUNI

IN PROGRAMMA PER DOMENICA

14 NOVEMBRE AL SAN PAOLO

DI MONTEGIORGIO

UN PALIO STRAORDINARIO E UN GRANDE SPETTACOLO COLMO DI QUELL’ AGONISMO E DI

QUELLA MAGIA CHE SOLO LA PASSIONE POPOLARE E I GRANDI INTERPRETI DEL TROTTO

SANNO DARE

ASSISI HA VINTO LA SECONDA EDIZIONE DEL PALIO NEL

1990 E SI È AGGIUDICATO IL TERZO POSTO NEL 2012

GUALDO TADINO VANTA DUE IMPORTANTI PIAZZAMENTI,

AMBEDUE CON VANESIA EK, NEL 2018 E NEL 2020

MONTEGIORGIO – Due comuni umbri invitati al Palio dei Comuni, un palio straordinario e un grande

spettacolo colmo di quell’ agonismo e di quella magia che solo la passione popolare e i grandi

interpreti del trotto sanno dare. Assisi e Gualdo Tadino saranno il pista all’ippodromo San Paolo di

Montegiorgio carichi di voglia di vincere e di promuovere il loro territorio. Gualdo Tadino e Assisi

sono ambedue della provincia di Perugia.

Il Comune di Assisi ha vinto la seconda edizione del Palio dei Comuni, nel 1990, con Linzatao guidato

da Giancarlo Baldi e si è aggiudicato il terzo posto nel 2012 con Omera Win Sm.

Il Comune di Gualdo Tadino ha nel suo palmares un secondo posto ottenuto l’anno scorso con Vanesia EK

e un terzo posto nel 2018 sempre con Vanesia EK. Ed ecco il commento del sindaco Massimiliano

Presciutti, accompagnato dal vicesindaco Fabio Pasquarelli, alla prima riunione del Palio per

presentare ai Comuni la XXXIII° edizione, che si disputerà domenica 14 novembre: «Noi faremo di tutto

per portare al Palio un cavallo di nostra scelta, come è nostra abitudine. Siamo soddisfatti della

nostra esperienza al Palio, visti i due piazzamenti importanti con Vanesia EK nel 2018 e nella scorsa

edizione. E’ una bellissima avventura e ci siamo trovati sempre molto bene qui a Montegiorgio. È una

giornata di festa. Torniamo molto volentieri al Palio e faremo di tutto per onorare questa

manifestazione».

Ecco i 24 comuni invitati al XXXIII° Palio dei Comuni. Provengono tutti dal Centro Italia. Il comune di

Castelfrentano dalla provincia di Chieti (Abruzzo). Il comune di Montechiarugolo, in provincia di

Parma (Emiliaromagna). Sedici comuni dalla provincia di Fermo (Marche): Belmonte Piceno,

Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’ete, Magliano Di Tenna, Massa Fermana,

Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’elpidio,

Rapagnano, Sant’elpidio A Mare, Servigliano. Quattro comuni dalla provincia di Macerata:

E due comuni dalla

Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Recanati.

provincia di Perugia (Umbria): Assisi e Gualdo Tadino.

