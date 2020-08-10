COMUNICATI STAMPA CC BOLOGNA 10 08

(AGENPARL) – lun 10 agosto 2020 SABATO SCORSO I CC DI MALALBERGO (BO), HANNO DEFERITO S.M., SICIILIANO CLASSE 1992,, DISOCCUPATO, CON PRECEDENTI. IL QUALE, LO SCORSO 16 LUGLIO, ACCERTAVASI A BORDO DEL PROPRIO VEICOLOHA SIMULATO UN SINISTRO STRADALE, MEDIANTE LA C.D. “TRUFFA SPECCHIETTO”, AI DANNI DI UN 45ENNE DI MALALBERGO FACENDOSI CONSEGNARE €150,00 PER GLI ASSERITI PATITI DANNI AL PROPRIO SPECCHIETTO RETROVISORE, ALLONTANANDOSI, SUBITO DOPO, UNITAMENTE ALTRO SOGGETTO, IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE.
LO SCORSO 4 AGOSTO UNA 28ENNE DI ORIGINE MAROCCHINA AVEVA DENUNCIATO PRESSO LA STAZIONE BOLOGNA INDIPENDENZA L’ EX COMPAGNO, MAROCCHINO DI 25 ANNI, PERCHÉ QUESTI, A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA LORO RELAZIONE SENTIMENTALE, AVREBBE POSTO IN ESSERE PLURIME CONDOTTE PERSECUTORIE NEI CONFRONTI DELLA DONNA, CONSISTENTI IN APPOSTAMENTI PRESSO IL LUOGO DI LAVORO, INGIURIE E MINACCE, TALVOLTA SFOCIATE IN AGGRESSIONI FISICHE, PRIVAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI IN ATTEGGIAMENTI INTIMI. IERI I MILITARI DI QUELLA STAZIONE HANNO ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL’UOMO, CHE NEL FRATTEMPO SI ERA TRASFERITO A FIRENZE. NEL CONTESTO DELL’ESECUZIONE DELLA MISURA GLI OPERANTI HANNO ANCHE RINVENUTO NELL’ABITAZIONE DEL GIOVANE STRANIERO 10 GRAMMI DI COCAINA E QUASI 100 DI HASHISH, AGGRAVANDO COSÌ LA SUA POSIZIONE CON UNA DENUNCIA PER DETENZIONE A FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
OGGI I MILITARI DELLA STAZIONE BOLOGNA SAN RUFFILLO, A CONCLUSIONE DI ACCERTAMENTI, HANNO DEFERITO IN STATO DI LIBERTÀ PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA S.T., CLASSE 1978, BOLOGNESE. CHE IN PIÙ OCCASIONI AVREBBE PUBBLICATO SUL PROPRIO PROFILO FACEBOOK FRASI DIFFAMATORIE NEI CONFRONTI DEI MILITARI DEL 5° REGGIMENTO CC EMILIA ROMAGNA. L’INDAGINE È SCATURITA A SEGUITO DI UNA TELEFONATA, GIUNTA AL COMANDO DI QUEL REPARTO, IN CUI LA SEGNALATA HA PROFERITO FRASI INGIURIOSE NEI CONFRONTI DELL’INTERLOCUTORE ED, IN GENERE, DI TUTTI I MILITARI CHE PRESTANO SERVIZIO IN QUELLA CASERMA.