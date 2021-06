(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 28 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

Ubriachi in bicicletta sul lungomare: denunciati dalla Polizia.

Domenica notte, durante l’espletamento del normale servizio di controllo e presidio del territorio, nella passerella pedonale del Lungomare Tintori, gli agenti delle volanti hanno proceduto al controllo di due 25enni italiani i quali procedevano a zig zag a bordo delle loro biciclette.

Alla richiesta di documenti, i due si mostravano subito non collaborativi, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e mantenendo un atteggiamento ostile e disdegnante nei confronti dei poliziotti. Scesi dalle rispettive bici i due ragazzi riuscivano a malapena a rimanere in piedi, barcollando in continuazione oltre ad emanare un forte odore di alcool.

Alla luce della sintomatologia presentata, è stato richiesto l’intervento della pattuglia della Polizia Stradale per sottoporli all’etilometro, che registrava un livello di alcool cinque volte superiore a quello consentito dalla legge.

I due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Fermato con cocaina e contanti: arrestato per spaccio dalla Polizia.

Transitando in via Mosca, una volante della Questura di Rimini decideva di procedere al controllo di un giovane che percorreva detta strada a passo spedito.

Alla vista della Polizia il soggetto, un 33 enne egiziano, si è dato a precipitosa fuga all’interno di un parco inseguito dagli agenti. Durante l’inseguimento gli operatori notavano che l’uomo lanciava due telefoni cellulare al fine di disfarsene, materiale che veniva successivamente recuperato.

Raggiunto e bloccato in sicurezza, il soggetto è stato sottoposto a un controllo della persona. Dalla perquisizione, celati all’interno della tasca del pantalone, sono stati rinvenuti involucri trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina oltra che una cospicua somma di denaro, quasi 300euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.

