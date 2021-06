(AGENPARL) – mar 22 giugno 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 22 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

Prende a calci l’auto della Polizia: denunciato.

È successo nella serata di ieri, Autore del danneggiamento è un ragazzo di 21 anni.

Ha preso a calci l’auto della Polizia di Stato, provocando graffi, ammaccature nonché la rottura dello specchietto,

L’autovettura di servizio si trovava nel parcheggio del pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini, in uso al posto di polizia dell’ospedale.

Il ragazzo, in Ospedale per ricevere cure, una volta arrivato sul posto ha iniziato a minacciare il personale sanitario dopo esser stato ripreso poiché stava fumando una sigaretta nei locali interni all’ospedale.

Il ragazzo identificato dal Sottoufficiale in servizio presso l’Ospedale, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Furto in un negozio del Centro Storico: denunciata.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30 presso un’attività commerciale sita in Corso d’Augusto, una ragazza è stata sorpresa mentre occultava nel suo zaino una confezione di profumo dal valore di 200 euro.

Approfittando di un momento di distrazione delle commesse, ha rimosso il codice a barre antitaccheggio. Giunta all’ingresso la ragazza ha svuotato lo zaino con la merce rubata.

È stata denunciata per tentato furto aggravato

