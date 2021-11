(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Con sincero piacere segnaliamo che, nel rispetto della normativa anti Covid-19, la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino (Assessorato alla Cultura), sabato 27 novembre 2021 alle ore 10:15, proseguirà la propria attività di promozione della lettura con un lo spettacolo CIRCLE KAMISHIBAI, a cura di Teatro del Sole.

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ore 10.15:

CIRCLE KAMISHIBAI

TEATRO DEL SOLE

L’appuntamento è ad ingresso libero.

Che cos’è il kamishibai?

Kamishibai (Kami = carta; shibai = dramma, gioco, teatro).

Si tratta di una antica forma di narrazione per immagini giapponese, risalente ai templi buddisti del XII secolo.

Il racconto, in antico, avveniva attraverso l’uso di ‘emakimono’: rotoli illustrati riproducenti la vita e le opere del Buddha, utilizzate per insegnare il buddismo ad un pubblico molto spesso analfabeta.

La tecnica, fra teatro e lettura, artisticamente suggestiva, è di grande impatto emozionale per i bambini di tutte le età, basando la sua forza espressiva sulle immagini.

https://it.wikipedia.org/wiki/Kamishibai



Teatro del Sole

Il Teatro del Sole, fondato nel 1971 da Carlo Formigoni al ritorno dalla Germania dove aveva lavorato con il Berliner Ensemble di Bertold Brecht, è una delle compagnie storiche del Teatro Ragazzi Italiano ed Europeo.

https://www.teatrodelsole.org/site/TEATRO-DEL-SOLE

