(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Comuni, Pella (FI): “Grande attenzione e sensibilità da parte del Presidente Draghi: insieme ai sindaci ora riscriviamo il TUEL”

“Esprimo grande soddisfazione per i contenuti dell’incontro di stamane con il Presidente del Consiglio Draghi che ha dimostrato massima attenzione alle istanze espresse da Anci, grande conoscenza dei temi e delle iniziative di legge esistenti, massima disponibilità ad affrontare il tema in maniera concreta. Un grande ringraziamento, quindi, per questa apertura, per la quale il Governo si é detto pronto, cui vogliamo contribuire con la massima collaborazione. Insieme ai Sindaci d’Italia ora possiamo riscrivere il TUEL e chiedere al Parlamento di approvare in tempi rapidi il testo “liberiamo i sindaci” per operare più serenamente e con la massima efficienza di fronte alle cruciali sfide che ci attendono”.

Lo dichiara Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario dell’Anci.

