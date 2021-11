(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Comuni: Miceli (Pd), bene governo per intervento su dissesti finanziari

“L’intenzione espressa dalla ministra Lamorgese di volersi far carico dei problemi finanziari dei comuni e di affrontare questo tema nel modo più efficace e funzionale possibile è molto importante e a nome del Partito democratico garantiamo tutto il massimo appoggio che servirà fuori e dentro le aule del Parlamento”.

Così il deputato dem, Carmelo Miceli, in replica alla risposta della ministra Lamorgese al question time in commissione Giustizia alla Camera.

“Il nostro timore – ha detto Miceli – è quello che si verifichi un’ecatombe istituzionale perché, solo in Sicilia, più di 300 comuni denunciano il rischio di dissesto e 100 di questi lo ha già dichiarato, mentre la maggior parte dei comuni del Mezzogiorno si trova ad affrontare una situazione cronica di dissesto funzionale. Oggi anche l’Europa ha riconosciuto che non ci potrà essere vera ripartenza se il nostro Sud non sarà nelle condizioni di poter ripartire e questo potrà accadere solo perfezionando la necessità di dare corso, specie dopo il Covid, a una fase di investimenti perequativi e consentire al Mezzogiorno di poter attuare quelle misure con il dovuto supporto. Se non concediamo ai Comuni di poter affrontare questa situazione nel modo più efficace possibile – ha concluso il deputato dem – non centreremo gli obiettivi che ci siamo dati e quella quota di riserva territoriale di risorse prevista nel Pnrr resterà fittizia, perché delle somme non investite nel Mezzogiorno sarà sempre qualcun altro a beneficiarne”.

Roma, 17 novembre 2021

🔊 Listen to this