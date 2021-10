(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Cordiali saluti

Sportello del Cittadino

COMUNI DI TOLMEZZO, AMARO, CAVAZZO CARNICO E VERZEGNIS

COMUNICATO STAMPA

Misure di solidarietà alimentare 2021 – seconda tranche: al via le domande per i buoni spesa per i cittadini di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.

Nuova tranche di buoni spesa rivolta alle famiglie che versano in stato di bisogno. Fino a giovedì 18 novembre 2021 potranno richiedere i buoni spesa i cittadini dei comuni della Conca Tolmezzina in possesso di un’attestazione ISEE ordinario o corrente di importo pari o inferiore a 10.000 euro nel caso di residenza a Tolmezzo, Cavazzo Carnico o Verzegnis e 12.000 euro nel caso di residenza ad Amaro. Le domande che risulteranno ammissibili verranno ordinate in una graduatoria in base a determinati parametri e l’ammontare del beneficio per ciascuna richiesta verrà rapportato anche alla numerosità familiare, secondo cifre predefinite da ogni Comune.

I buoni potranno essere utilizzati entro il 30 aprile 2022, negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, per l’acquisto di prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche), i prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale.

Potrà presentare domanda anche chi ha già ottenuto i buoni spesa nel 2021.

Oltre all’avviso per i cittadini è stato pubblicato anche un avviso rivolto agli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis che intendono aderire all’iniziativa.

Gli avvisi e tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda sono disponibili nei siti internet dei comuni: www.comune.amaro.ud.it – www.comune.cavazzocarnico.ud.it – www.comune.tolmezzo.ud.it – www.comune.verzegnis.ud.it

Tolmezzo, 27 ottobre 2021

Clara Blarzino

CITTÀ DI TOLMEZZO – SPORTELLO DEL CITTADINO

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

🔊 Listen to this