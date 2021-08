(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Cordiali saluti

Sportello del Cittadino

COMUNI DI TOLMEZZO, AMARO, CAVAZZO CARNICO E VERZEGNIS

COMUNICATO STAMPA

Scuolabus: entro le 12.00 di giovedì 2 settembre 2021 le iscrizioni per il servizio del nuovo anno scolastico

Sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per le scuole dell’Infanzia e Primarie, per l’anno scolastico 2021/2022, nei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Il trasporto scolastico è stato strutturato secondo le disposizioni normative nazionali, regionali e le linee guida attualmente in vigore e potrebbe subire variazioni per effetto dell’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.

🔊 Listen to this