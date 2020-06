(AGENPARL) – ven 19 giugno 2020 Comune. Pelonzi(PD):”Da Regione cantieri per alloggi ERP, da Salvini e

Raggi solo parole a vanvera e immobilismo”

“Ieri la Regione Lazio ha inaugurato i cantieri per la riqualificazione e

il completamento del complesso Ater in via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata

con un investimento regionale di oltre 10 milioni di euro. Dopo 20 anni si

completa il complesso Ater a Tor Vergata e saranno disponibili 168 nuovi

appartamenti ERP. Il comune di Roma al contrario in un anno è riuscito a

far scorrere le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari di

appena 170 unità su una richiesta complessiva di 13.000 domande. Salvini

invece lascia in eredità a Roma un piano sgomberi che peserà sulle tasche

dei cittadini per circa 100 mln di euro in 7 anni. Da una parte cantieri e

investimenti dall’altra incompetenze e chiacchiere. Segnalo inoltre la

gravità e l’insufficienza della Montuori che detta le linee guida dei piani

di zona dell’edilizia economica e popolare che rischia di far perdere nel

rapporto di edificabilità circa 29.000 stanze/abitanti. Considerata

l’attuale situazione abitativa della capitale sarebbe da incoscienti

perdere una occasione importante per dare risposte a chi chiede alloggi,

alle imprese che in questa fase di crisi hanno necessità e urgenza di

aprire cantieri e alla crescente richiesta di occupazione. Infine, faccio

appello alla giunta affinchè non si faccia sfuggire l’opportunità offerta

dal governo con il prossimo decreto sulle affrancazioni che consentirà a

Roma di incassare decine di milioni di euro da reinvestire sulle opere

pubbliche, grazie anche ad una iniziativa del PD capitolino che ha permesso

la creazione di un capitolo di spesa attualmente in bilancio che vincola le

entrate delle affrancazioni alla realizzazione delle opere pubbliche. L’ex

governo gialloverde non ha varato alcun provvedimento per la Capitale, ne

ha aggiunto poteri e risorse. Salvini e la sindaca Raggi non si illudano,

i romani hanno imparato da secoli a riconoscere i fanfaroni e chi parla a

vanvera da chi ama la città e si adopera per la sua crescita.” Così in una

nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi.

