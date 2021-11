(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 FERRARA

EMILIA

ROMAGNA

Alan

Fabbri

Sindaco

Comune

Ferrara

Lucia

Bergamini

757.925,00

757.925,00

757.925,00

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

Programma

inanziamento

la promozione

Progetto Operativo di Dettaglio

(POD)

LEGALE RAPPRESENTANTE (o Funzionario delegato)

, Cognome

Qualifica / Ruolo

Email P.E.C.

Email

DIRIGENTE UFFICIO

COMUNALE COMPETENTE

, Cognome

Qualifica / Ruolo

Telefono

Cell.

Email P.E.C.

TITOLO DEL PROGETTO

COMUNE

PROV.

REGIONE

FINANZIAMENTO RICHIESTO

Direzione Generale per il clima, l鉥nergia e l鉡ria

53.250,00

11.715,00

64.965,00

64.965,00

Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

pag. 2

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

A riportare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile

Lordo

REDAZIONE PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CA

SCUOLA

ALTRE

SPESE TECNICHE

SOMMANO

scegli

…..

scegli

…..

160.000,00

35.200,00

195.200,00

320.000,00

320.000,00

70.400,00

70.400,00

390.400,00

390.400,00

200.000,00

44.000,00

244.000,00

200.000,00

200.000,00

44.000,00

44.000,00

244.000,00

244.000,00

634.400,00

Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

pag. 3

SCUOLABUS

SCUOLABUS

TIPO 0

.SCUOLABUS

DA ACQUISTARE

POSTI A SEDERE

Imponibile

Lordo

osti per alunni

SCUOLABUS

TIPO 0

.SCUOLABUS

DA ACQUISTARE

Imponibile

Lordo

SCUOLABUS

TIPO 0

.SCUOLABUS

DA ACQUISTARE

Imponibile

Lordo

SCUOLABUS

TIPO 0

.SCUOLABUS

DA ACQUISTARE

Imponibile

Lordo

Caratteristiche tecniche

RIEPILOGO

ACQUISTO SCUOLABUS

A riportare nel QUADRO ECONOMICO

scrizione

Imponibile

Lordo

ACQUISTO SCUOLABUS TIPO 0

ACQUISTO SCUOLABUS TIPO 0

ACQUISTO SCUOLA

ACQUISTO SCUOLABUS TIPO 04

SOMMANO

Francolino

(FE)

Patracchini

paia)

Ferrara

“Tasso”

V.le

Cavour

79,50

Ferrara

Chirico

84,00

Tipo

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

Linea 1

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 1

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio

tudenti

ruiscono

iornalmente

ella

udenti/giorno)

peratività in

colastico

ella Linea

giorni/anno

colastico)

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 2

Descrizione

SCUOLABUS da

utilizzare per la Linea 2

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della Linea (

giorni/anno scolastico)

Ferrara

Fabbri

Gaibanella

(FE)

Ravenna

174,00

Tipo

scegli

…..

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 3

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 3

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della

Linea (

giorni/anno scolastico)

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 4

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 4

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto

di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

peratività in

colastico

ella Linea (

giorni/anno

colastico)

scegli

…..

scegli

…..

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 5

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 5

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della Linea (

giorni/anno scolastico)

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 6

Descrizione

SCUOLABUS da

utilizzare per la Linea 6

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della Linea (

giorni/anno scolastico)

scegli

…..

scegli

…..

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 7

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 7

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della

Linea (

giorni/anno scolastico)

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: Linea 8

Descrizione

SCUOLABUS da utilizzare per la Linea 8

Posti a sedere per alunni

Dati di sintesi

Capolinea

Punto di partenza

Capolinea

Punto

di arrivo

Lunghezza della Linea (andata + ritorno)

medio di studenti che fruiscono giornalmente della

Linea

(studenti/giorno)

Giorni di operativitin un anno scolastico della Linea (

giorni/anno scolastico)

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

QUADRO SINOTTICO

NUOVO SERVIZIO

DI TRASPORTO SCOLASTICO

SCUOLABUS

TIPO 01

SCUOLABUS

TIPO 02

SCUOLABUS

TIPO 03

SCUOLABUS

TIPO 04

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6

Linea 7

Linea 8

inee di cui si prevede l'attivazione

cui si prevede

(rif. pag. 3)

SCUOLABUS

NECESSARI PER IL SERVIZIO

Numero

9.760,00

24.400,00

9.760,00

20.000,00

4.400,00

8.000,00

1.760,00

8.000,00

1.760,00

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

COLONNINE PER LA RICARICA DI

NUMERO COLONNINE DA ACQUISTARE

Descrizione

A ripo

rtare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile (耩

IVA (耩

Lordo

(耩

FORNITURA E COLLOCAZIONE

PENSILINE PER LE FERMATE SCUOLABUS

NUMERO PENSILINE DA ACQUISTARE

Descrizione

A ripo

rtare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile (耩

IVA (耩

Lordo

(耩

FORNITURA E COLLOCAZIONE

DI PENSILINE PER LE FERMATE SCUOLABUS

MOBILI PER SMARTPHONE E/O TABLET

Descrizione

A ripo

rtare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile

Lordo

FORNITURA

PPLICAZIONI

ORGANIZZAZIO

IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

4.880,00

9.760,00

4.000,00

880,00

8.000,00

1.760,00

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Descrizione

A ripo

rtare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile (耩

IVA (耩

Lordo

(耩

ATTIVIT쀠DI PROMOZIONE

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DEI BENEFICI AMBIENTALI

Descrizione

A ripo

rtare nel QUADRO ECONOMICO:

Descrizione

Imponibile (耩

IVA (耩

Lordo

(耩

MONITORAGGIO DEI BENEFICI AMBIENTALI

53.250,00

11.715,00

64.965,00

53.250,00

11.715,00

64.965,00

320.000,00

70.400,00

390.400,00

200.000,00

44.000,00

244.000,00

8.000,00

1.760,00

9.760,00

20.000,00

4.400,00

24.400,00

8.000,00

1.760,00

9.760,00

556.000,00

122.320,00

678.320,00

4.000,00

880,00

4.880,00

4.000,00

880,00

4.880,00

8.000,00

1.760,00

9.760,00

8.000,00

1.760,00

9.760,00

621.250,00

136.675,00

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

QUADRO ECONOMICO

SPESE TECNICHE

Imponibile

(€)

(€)

Lordo

(€)

REDAZIO

PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA

-SCUOLA

ALTRE

SPESE TECNICHE

Sommano

REALIZZAZIONE D

EGLI INTERVENTI

Imponibile

(€)

(€)

Lordo

(€)

ACQUISTO

SCUOLABUS

TIPO 01

ACQUISTO SCUOLABUS

TIPO 02

ACQUISTO SCUOLABUS

TIPO 03

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COLONNINE

PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

FORNITURA E COLLOCAZIONE

DI PENSILINE PER LE FERMATE SCUOLABUS

Sommano

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

Imponibile

(€)

(€)

Lordo

(€)

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Sommano

DEI BENEFICI AMBIENTALI

Imponibile

(€)

(€)

Lordo

(€)

MONITORAGGIO

BENEFICI AMBIENTALI

Sommano

COSTO TOTALE (A + B + C + D)

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

sulla

Parametri

Uni瓠 di misura

ntità del numero di studenti coinvolti in un anno scolastico dalla totalità delle nuove linee di

servizio previste dal P.O.D., valutata in funzione della lunghezza percorsa dagli studenti sui

mezzi di trasporto scolastico

studenti

– km

anno scolastico

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente della generica nuova linea (L)

di trasporto scolastico prevista dal P.O.D.

studenti/giorno

unghezza media del tragitto (andata + ritorno) percorso da un singolo studente

sulla generica nuova linea

di trasporto scolastico prevista dal P.O.D.

Il valore si assume pari alla lunghezza della Linea.

iorni di operatività in un anno scolastico del servizio della generica nuova linea

giorni/

anno scolastico

CALCOLO DELLA STIMA DI RIDUZIONE DEL䲒INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ciascuno

inquinanti

Parametri

Uni瓠 di misura

Riduzione delle percorrenze effettuate, in un anno scolastico, con

autovetture private per accompagnare gli studenti nei tragitti casa

scuola a seguito dell’operatività delle nuove linee di servizio

previste dal P.O.D.

Assumendo che le autovetture private

compiano mediamente il

medesimo tragitto delle suddette linee di servizio, il valore di detta

riduzione R si assume coincidente con l’entità E, ovvero con i

chilometri percorsi in un anno scolastico dagli studenti a bordo dei

mezzi di trasporto scolastico

anno scolastico

bzb{

Fattore di emissione medio di NO

per unità di percorrenza di u溒autovettura

0,4047

Fattore di emissione medio di PM

per unità di percorrenza di u溒autovettura

0,0338

Fattore di emissione medio di CO

per unità di percorrenza di u溒autovettura

173,6819

Fattore di emissione medio di CO

per unità di percorrenza di u溒autovettura

0,7092

NB. I

valori

sono

calcolati

in automatico in relazione ai dati di dettaglio inseriti nelle pagine precedenti.

ALUTAZIONE DEL

P.O.D.

Il P.O.D, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto

legge 14 ottobre 2019, n.

111, convertito con modificazioni

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,⃨ valutato in base all’

ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

e alla

STIMA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

���

79,50

521.520,00

521.520,00

211,06

211,06

17,63

17,63

90.578,58

90.578,58

369,86

369,86

84,00

843.780,00

843.780,00

341,48

341,48

28,52

28,52

146.549,31

146.549,31

598,41

598,41

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

Nuova Linea 1

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

Dati

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 1

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata

ritorno)

orso da un singolo studente sulla Linea 1

Giorni di

operativi瓠

in un anno scolastico della Linea 1

giorni/

anno scolastico

Nuova Linea 2

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 2

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da u

n singolo studente sulla Linea 2

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 2

giorni

anno scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RIDU

ZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

174,00

461,94

461,94

38,58

38,58

198.247,47

198.247,47

809,51

809,51

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

Nuova Linea 3

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

Dati

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 3

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da un

singolo studente sulla Linea 3

Giorni di

operativi瓠

un anno scolastico della Linea 3

giorni/

anno scolastico

Nuova Linea 4

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 4

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da u

n singolo studente sulla Linea 4

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 4

giorni

anno scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RIDU

ZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI

STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

Nuova Linea 5

Descrizione dei dati di

input

Unità di misura

Dati

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 5

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da u

n singolo studente sulla Linea 5

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 5

giorni/

anno scolastico

Nuova Linea 6

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 6

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da u

n singolo studente sulla Linea 6

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 6

giorni

anno scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RIDU

ZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

Nuova Linea 7

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

Dati

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 7

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da u

n singolo studente sulla Linea 7

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 7

giorni/

anno scolastico

Nuova Linea 8

Descrizione dei dati di input

Unità di misura

umero medio di studenti che fruiscono giornalmente

della nuova Linea 8

studenti/giorno

unghezza

media

del tragitto

(andata +

ritorno)

orso da un singolo studente

sulla Linea 8

Giorni di

operativi瓠

n anno scolastico della Linea 8

giorni

anno scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RIDU

ZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA ENTITÀ DEL NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI

Unità di misura

Risultato

studenti

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

bzb{

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

b|by

kg/anno

scolastico

CALCOLO DELLA RID

UZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

CALCOLO D

ELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Unità di misura

Risultato

kg/anno

scolastico

FERRARA

EMILIA

ROMAGNA

1.014,48

84,73

435.375,37

1.777,78

Programma di finanziamento

per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Progetto Operativo di Dettaglio

–

ALLEGATO 3

COMUNE

PROV.

REGIONE

TITOLO DEL PROGETTO

FINANZIAMENTO RICHIESTO (耩

ENTITA鈠DEL NUMERO

DI STUDENTI

COINVOLTI

STIMA DELLA RIDUZIONE

DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

NUOVO

SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO

Km/anno

scolastico

(Kg/anno

scolastico

(Kg/anno

scolastico

(Kg/anno

scolastico

(Kg/anno

scolastico

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6

Linea 7

Linea 8

SOMMANO

🔊 Listen to this