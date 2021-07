(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 Semafori intelligenti sulla rotatoria di San Giovanni: gli impianti attivi nello scorso weekend per effettuare la prova di funzionamento tecnico. L’avvio definitivo dopo i lavori di riasfaltatura

Tivoli, 5 luglio 2021 – In relazione ad alcune polemiche sui semafori intelligenti installati nei giorni scorsi​ nella rotatoria di San Giovanni (crocevia tra viale Trieste, viale Tomei, via Empolitana, via Acquaregna e viale Roma, a ridosso dell’ospedale), il settore Lavori pubblici e il comando della polizia locale comunicano che l’attivazione degli impianti nello scorso weekend è stata esclusivamente una prova di funzionamento tecnico e che da oggi è stata ripristinata la segnaletica tradizionale.

L’avvio definitivo del nuovo assetto avverrà soltanto al termine dei lavori di rifacimento dell’asfalto (in alcuni punti oramai ammalorato) e di adeguamento e modifica della segnaletica orizzontale e verticale nell’intera zona, che incominceranno a partire da giovedì 8 luglio.

Il sistema semaforico intelligente rientra in un progetto più ampio di tutela della qualità dell’aria, promosso e finanziato dal ministero dell’Ambiente durante la passata amministrazione Proietti, con l’obiettivo di dotare la città di un sistema che possa rendere più efficiente e sicuro non soltanto la gestione del traffico automobilistico e pedonale (tramite sensori), ma anche per migliorare la qualità dell’aria. Il sistema semaforico intelligente è, infatti, un intervento previsto – insieme ad altri – all’interno del progetto finanziato da contributo regionale (erogato, appunto, dal ministero dell’Ambiente) denominato “Contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria” aggiudicato al Comune di Tivoli nel 2018 in seguito alla risposta all’avviso pubblico. La razionalizzazione dell’intersezione del “nodo San Giovanni” è stata oggetto di analisi e verifica trasportistica da parte di un tecnico incaricato nell’ambito del progetto.

Al termine della riasfaltatura sarà riorganizzata e modificata la segnaletica orizzontale e verticale, con alcune modifiche rispetto alla situazione attuale, delle quali si darà una comunicazione dettagliata. Il ripristino del fondo stradale contribuirà ad attenuare l’effetto delle vibrazioni che il passaggio dei mezzi pesanti spesso genera sui palazzi della zona, con disagio per i residenti. Gli interventi di riasfaltatura verranno svolti – come indicato dalla polizia locale – durante le ore della tarda mattinata e terminati entro il primo pomeriggio, in modo da provocare il minor impatto possibile sulla vita quotidiana delle persone.

Marianna Gianforte

addetta stampa sindaco del Comune di Tivoli

🔊 Listen to this