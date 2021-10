(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 Consiglio comunale: convocazione seduta straordinaria per lunedì 11 ottobre

Tivoli, 10 ottobre 2021 – Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria per domani lunedì 11 ottobre alle 9.

Saranno discussi, in prima convocazione, i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

variazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023 e variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023;

“effetti della sentenza n.10035 del 2021 sul bilancio del Comune di Tivoli”, (argomento oggetto di richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale);

mozione su “gestione impianto sportivo Ripoli”.

Il Consiglio comunale si terrà in presenza e a porte chiuse come misura di sicurezza anti contagio da Sars-Cov-2. I lavori potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli.

