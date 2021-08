(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Bando qualità dell’aria: c’è tempo sino al 15 settembre per presentare le domande d’incentivazione all’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti

Tivoli, 26 agosto 2021 – Il Comune di Tivoli ricorda che c’è tempo sino alle 12 di mercoledì 15 settembre per presentare le domande d’incentivo per l’acquisto di auto a bassa emissione inquinante, nell’ambito del bando regionale sul miglioramento della qualità dell’aria vinto dal Comune tiburtino. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 46mila euro. Le tipologie di veicoli ammessi agli incentivi sono quelle di categoria internazionale “M1”: l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per acquistare autovetture di categoria M1 in grado di garantire zero o bassissime emissioni d’inquinanti e radiazione e demolizione del veicolo inquinante.

Si ricorda che possono presentare la richiesta di contributo esclusivamente i residenti nel Comune di Tivoli (requisito fondamentale per poter presentare la domanda) che radiano per demolizione un veicolo per il trasporto di persone con alimentazione a benzina sino a euro 3 incluso, o diesel sino a euro 5 incluso, e acquistano (anche nella forma del leasing finanziario) un’autovettura di nuova immatricolazione di categoria M1. Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui le auto da radiare siano più di una. Le domande di contributo sono sottoposte a un’istruttoria formale e tecnica. Le prenotazioni per ottenere gli incentivi formalmente ammissibili dopo la prima fase saranno inserite in una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico in cui le domande sono state presentate.

«Si tratta di una misura concreta che va nella direzione di attuare una delle priorità di questa amministrazione: politiche attive per la salvaguardia dell’ambiente e del mondo in cui viviamo e in cui vivranno le nostre future generazioni», commenta l’assessore all’Attuazione del programma Nello Rondoni. «Il Comune di Tivoli ha vinto il bando della Regione Lazio grazie al lavoro di squadra dei suoi uffici, un impegno portato avanti nella convinzione che tutti dobbiamo fare uno sforzo per contribuire a ridurre l’impatto dell’inquinamento. Già nel 2019 l’Ipcc – il gruppo intergovernativo delle Nazioni unite sul cambiamento climatico – nel suo rapporto specificò che, per evitare un disastro ambientale, sarà necessario dimezzare l’attuale livello di emissioni entro il 2030, in modo da raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. Uno sforzo che, siamo sicuri, sarà apprezzato anche dai tiburtini che vorranno sostituire la loro auto inquinante».

Per maggiori dettagli e per tutte le informazioni sui requisiti e le modalità per accedere al contributo si rimanda alla consultazione del bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tivoli (sezione “albo pretorio”): https://static.comune.tivoli.rm.it/uploads/Bando-incentivi.pdf.

