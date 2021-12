(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Gent.mi

COMUNICATO STAMPA

Terza dose booster il 21 dicembre

Per i pazienti over 80, fragili e allettati vaccinati con seconda dose da almeno 150 giorni

Stintino 11 dicembre 2021 – La terza dose arriva a Stintino il 21 dicembre e sarà riservata, al momento, ai pazienti over 80, fragili e allettati.

La somministrazione della dose booster potrà essere fatta, inoltre, a condizione che il soggetto abbia effettuato la seconda dose da almeno 150 giorni.

Il personale dell’Ats Sardegna-Assl Sassari sarà a disposizione per le vaccinazioni il 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 nei locali del Mut, in via Lepanto.

