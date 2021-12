(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 Gent.mI

ieri a Stintino si è chiusa la sesta edizione del convegno internazionale Dialogando che mette al centro i temi della religione, della cultura e della cooperazione.

Nella nota i dettagli e in allegato alcune fotografie.

Grazie per l’attenzione

Cordiali saluti

COMUNICATO STAMPA

La mediterraneità, valore che unisce i popoli

A Stintino si è chiusa la sesta edizione di Dialogando, il convegno internazionale sui temi della religione, della cultura e della cooperazione. Inaugurato il presepe a grandezza naturale

Stintino 5 dicembre 2021 – I temi del dialogo interreligioso, interculturale, dei diritti nel Mediterraneo, della cooperazione sono stati al centro della sesta edizione di Dialogando, il convegno internazionale che dal 2015 mette a confronto religioni e identità culturali, portando Stintino al centro dell’area mediterranea.

Il convegno, che si è svolto ieri 4 dicembre al Mut, è stato organizzato dal Comune di Stintino, in collaborazione con l’associazione il Tempo della Memoria, il Centro studi sulla civiltà del mare, la Fondazione di Sardegna, l’Università di Sassari.

I vari relatori che si sono alternati nella prima sessione del convegno hanno sottolineato come il Mare Nostro debba essere considerato una cerniera, un veicolo di accoglienza e di solidarietà. A mettere in evidenza per primo questo ruolo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in collegamento web dalla Sicilia. «Il Mediterraneo – ha detto – non deve essere un mare che divide ma che unisce». Ed è da qui che deve partire il dialogo che rappresenta la vera alternativa al contrasto.

🔊 Listen to this