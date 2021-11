(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Gent.mi

torna a Stintino il convegno Dialogando che pone l’attenzione sui temi interreligiosi, interculturali e della cooperazione. L’appuntamento è in programma per il 4 dicembre alle ore 9,30 al Mut di Stintino.

Nella nota tutti i dettagli e in allegato una fotografia.

Grazie per l’attenzione

Cordiali saluti

COMUNICATO STAMPA

Con Dialogando Stintino torna al centro del Mediterraneo

Il 4 dicembre torna al Mut il convegno incentrato sui temi interreligiosi, interculturali e della cooperazione. Sei sessioni con esponenti religiosi, politici, accademici, del terzo settore e della cooperazione. Tra i temi portanti quello dell’Afghanistan. A chiusura della sesta edizione sarà inaugurato il presepe a grandezza naturale allestito per le vie del paese

Stintino 30 novembre 2021 – Dopo un anno di pausa, causa Covid-19, ritorna a Stintino Dialogando, l’appuntamento sui temi interreligiosi, interculturali e della cooperazione che dal 2015 a oggi ha portato il paese costiero al centro del Mediterraneo. Quella che si aprirà sabato 4 dicembre, alle ore 9,30, al museo della Tonnara sarà la sesta edizione del convegno internazionale che metterà a confronto esponenti religiosi, politici, diplomatici, accademici, del mondo del volontariato e tecnici della cooperazione. Quest’anno una sessione del convegno sarà dedicata al tema dell’Afghanistan. Il convegno sarà anche l’occasione per inaugurare il presepe a grandezza naturale di Stintino, “Betlemme d’Europa”, allestito per le vie del paese.

Il convegno è organizzato dal Comune di Stintino, in collaborazione con l’associazione il Tempo della Memoria, il Centro studi sulla civiltà del mare, la Fondazione di Sardegna, l’Università di Sassari.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Stintino, Antonio Diana, ad aprire le relazioni sarà la lettura inaugurale di fra Jerzy Norel, delegato generale per il dialogo ecumenico e interreligioso, nonché direttore del Centro francescano internazionale per il dialogo (Cefid) di Assisi. Norel illustrerà al pubblico la sua esperienza francescana attraverso una relazione dal titolo “Dialogando con la vita – qualche spunto per costruire la cultura del dialogo in contesto interreligioso”.

Sono sei le sessioni previste, durante le quali si alterneranno personaggi di spicco della cultura e della politica italiana e internazionale.

🔊 Listen to this