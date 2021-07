(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 INAUGURATO IL PARCO DELLO SPORT DI GARRUFO

È stato inaugurato ieri sera, alla presenza del Sindaco Andrea Luzii, del parroco Don Andrea, del presidente della Pro Loco di Garrufo Marino Camaioni, degli amministratori locali, di tante famiglie e bambini, il nuovo Parco dello Sport nel centro abitato di Garrufo.

L’intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento statale di circa € 41.000,00 che ci ha permesso di realizzare una nuova area verde provvista di giochi per bambini e di attrezzature ginniche per esercizi a corpo libero per gli amanti dello sport.

L’area, inoltre, è dotata anche di nuovi arredi urbani.

L’opera si inserisce in un contesto cittadino che vede la presenza di due scuole ed un Centro Sportivo Polifunzionale e viene a completare la riqualificazione dell’intera area.

Sul punto è intervenuto l’Assessore ai Lavori Pubblici Adriano Di Battista:

“Si tratta di un primo lotto di un’opera ambiziosa che ci siamo prefissati di completare nei prossimi anni. A breve interverremo anche su altre aree verdi del territorio comunale. Prossima è, infatti, l’apertura del Parco Giochi della Frazione di Poggio Morello: sono stati consegnati i lavori e siamo in attesa dell’arrivo dei materiali. Tante sono le opere pubbliche in cantiere, dalla Sala Marchesale (abbiamo ricevuto l’ok dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione e siamo in attesa solamente della firma del decreto di autorizzazione per l’appalto) alla ristrutturazione della Tensostruttura in Via dello Sport (abbiamo appena approvato il progetto esecutivo). Stiamo lavorando per migliorare l’offerta del territorio”.

Ha aggiunto il Capogruppo Mario Ciavatta:

“Siamo orgogliosi di questo intervento che trasforma un’area di proprietà del Comune da tanti anni in completo abbandono in un vero e proprio gioiello della nostra comunità: altro esempio di un modo di amministrare virtuoso”.

Il Sindaco Andrea Luzii ha concluso:

“Stiamo trasformando un’area verde di quasi 5000 mq, posta all’interno dell’abitato di Garrufo, in un Centro ricreativo-sportivo-ludico che può essere usufruito da tutti: famiglie, bambini, anziani e sportivi.

L’intervento è modulare e verrà completato nel tempo con ulteriori inserimenti.

Abbiamo chiara la visione di quello che è necessario per il nostro Comune: stiamo realizzando opere per migliorare la vivibilità dei Cittadini.

Sono prossimi interventi in altre aree senza dimenticare che, anche se il territorio è vasto, la Comunità è una sola e deve essere compatta: lavoriamo tutti insieme per la crescita del nostro paese”.

