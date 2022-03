(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 NEWSLETTER COMUNALE

Si comunica che è convocato in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Offanengo

VENERDI’ 25 MARZO 2022 alle ore 21.00 in Sala A. Moro . Piazza Sen. Patrini, 10.

L’ordine del giorno è il seguente:

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI.

PROTOCOLLO D’INTESA TRA ANCI LOMBARDIA ED IL COMUNE DI OFFANENGO FINALIZZATO A CONSENTIRE IL COORDINAMENTO, IL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI SPECIFICI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI OFFANENGO PER FAVORIRE LA MITIGAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE NEL SOTTOSUOLO E CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI REGIONALI DI SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ENERGETICA A SEGUITO DELLE PROROGA DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER IL GIACIMENTO DI SERGNANO (CR), UBICATO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI OFFANENGO.

APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE DEL PORTALE TELEMATICO.

QUANTIFICAZIONE GETTONE PRESENZA SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI – ANNO 2022.

PROGRAMMA CONFERIMENTI INCARICHI ESTERNI – ANNO 2022.

APPROVAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – ANNO 2022.

CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE – ANNO 2022.

IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2022.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP – 2022.2024 – AGGIORNAMENTO.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022.2024.

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE PATRINI: “CONDANNA DELL’AGGRESSIONE RUSSA E SOSTEGNO ALLA CAUSA UCRAINA”.

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DA ANCI LOMBARDIA: “RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE NELLA PRODUZIONE DEI VACCINI E PROMOZIONE DI UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE GLOBALE”.

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE BRESSAN: “CONTRO IL RINCARO DEI CARBURANTI”.

Comune di Offanengo

Piazza Sen. Patrini 13, 26010 Offanengo

