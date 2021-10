(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 NEWSLETTER COMUNALE

Si comunica che è in corso una campagna massiva di sostituzione dei contatori elettronici da parte della società e-distribuzione.

L’attività di sostituzione dei contatori sarà comunicata tramite avviso affisso 5 giorni prima dell’esecuzione dei lavori all’ingresso delle abitazioni.

Tale avviso riporterà l’indicazione del giorno e dell’ora in cui verrà effettuato l’intervento e le modalità dello stesso.

Il personale impegnato nell’operazione di sostituzione del contatore elettronico sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo. L’identità dell’operatore potrà anche essere accertata chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione, consentirà di avere conferma dei dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.

sul sito web di E-Distribuzione, e-distribuzione.it, si possono trovare numerose informazioni dedicate a clienti e produttori. La informiamo infine che è attivo il Numero Verde 803 500 con i seguenti orari:

– da lunedì a venerdì 9-18 e sabato 9-13 (festività nazionali escluse) per tutti i servizi con un operatore

– h24 365 gg/anno per i servizi automatici presenti nel sistema telefonico.

Comune di Offanengo

Piazza Sen. Patrini 13, 26010 Offanengo

