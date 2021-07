(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 NEWSLETTER COMUNALE

Si comunica che è convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Offanengo

MARTEDI’ 3 AGOSTO 2021 alle ore 21.00 in Sala A. Moro . Piazza Sen. Patrini, 10.

L’ordine del giorno è il seguente:

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DOVUTA PER L’ANNO 2021 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021.2023 – VARIAZIONE N. 3.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021.2023 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ART. 193 D.LGS. 267/2000

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP – 2022.2024 – APPROVAZIONE.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ALESSANDRO CHIESA, ANDREA GUIDO MARIA RAMELLA, STEFANIA COMANDULLI E MATTEO GATTI DEL GRUPPO DI MINORANZA “ORIZZONTE OFFANENGO RAMELLA SINDACO” AVENTE PER OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE ANNUALE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI STEFANIA COMANDULLI, ANDREA GUIDO MARIA RAMELLA, ALESSANDRO CHIESA E MATTEO GATTI DEL GRUPPO DI MINORANZA “ORIZZONTE OFFANENGO RAMELLA SINDACO” AVENTE PER OGGETTO: FINE LAVORI SCUOLA E QUANTIFICAZIONE DELLE PENALI.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ANDREA GUIDO MARIA RAMELLA, MATTEO GATTI, ALESSANDRO CHIESA E STEFANIA COMANDULLI DEL GRUPPO DI MINORANZA “ORIZZONTE OFFANENGO RAMELLA SINDACO” AVENTE PER OGGETTO: PRECEDENTE RISPOSTA SUL RIPRISTINO DEL CENTRO EDEN.

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MATTEO GATTI, ANDREA GUIDO MARIA RAMELLA, ALESSANDRO CHIESA E STEFANIA COMANDULLI DEL GRUPPO DI MINORANZA “ORIZZONTE OFFANENGO RAMELLA SINDACO” AVENTE PER OGGETTO: UNA BANDIERA PER LA PIAZZA E PER IL CIMITERO.

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI STEFANIA COMANDULLI, MATTEO GATTI, ANDREA GUIDO MARIA RAMELLA E ALESSANDRO CHIESA DEL GRUPPO DI MINORANZA “ORIZZONTE OFFANENGO RAMELLA SINDACO” AVENTE PER OGGETTO: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI DI VIA DANTE A RITA LEVI MONTALCINI.

